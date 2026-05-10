阪神は１０日、イーストン・ルーカス投手（２９）が９日にチームドクターの最終診断を受け、腰部の疲労骨折と診断されたことを発表した。これで今季、チームの故障者は７人目となった。

春季キャンプ中の２月１１日の紅白戦では石井大智投手（２８）が本塁のカバーへ入った際に左アキレス腱を断裂。同７日には豊田寛外野手（２８）がシート打撃で死球を受け、右手首を骨折した。

４月８日には伊藤将司投手（３０）が左大腿（だいたい）部の筋損傷と診断されことが発表され、伊原陵人投手（２５）は同１９日に先発するも二回途中で緊急降板。球団は腰部の張りと説明し、現在も戦列を離れている。

野手では近本光司外野手（３１）が同２６日の広島戦（甲子園）で死球を受けて負傷交代。「左手首の骨折」と診断され、翌２７日に出場選手登録を抹消された。ドラフト１位・立石正広内野手（２２）は右ハムストリングの筋損傷でリハビリに励んでいる段階だ。

また、元山飛優内野手（２７）は「左上肢コンディションの不良」でリハビリを続け、５月９日に今季初めて１軍昇格。島田海吏外野手（３０）は左大腿部の筋損傷を訴えていたが、実戦に復帰している。２リーグ制以降では球団初の連敗を目指すシーズンの道中で、チームは苦しい現状に直面している。