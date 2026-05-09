ニューストップ > スポーツニュース > 日体大男子バレー部が春季リーグ戦全試合を辞退 日体大男子バレー部が春季リーグ戦全試合を辞退 日体大男子バレー部が春季リーグ戦全試合を辞退 2026年5月9日 23時42分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 関東大学バレーボール連盟は9日、男子1部の日体大から10日以降の春季リーグ戦の全試合を辞退する申し入れがあり、連盟として承認したと発表した。 これに伴い、10日実施予定であったAコート第1試合（筑波大―日体大）は中止となった。同連盟は前日8日、春季男子1部リーグ戦で日体大に明らかにスポーツパーソンシップに反する行為があったとして実施済みの6試合を没収試合にすることが8日に公表されていた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【リーグワン】埼玉のSO山沢拓が1T4Gで100キャップ飾る CTB長田が2Tで2位以上確定 【女子ゴルフ】河本結「コース攻略にワクワクしている」メジャー初制覇へ1打差 【女子ゴルフ】桑木志帆「大人のゴルフができるようになった」難関コースでの優勝争いに成長実感 【卓球】日本女子、中国と6大会連続決勝対決！準決では独圧倒 早田ひな、逆転勝ちに「心臓に悪い試合を」