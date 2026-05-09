関東大学バレーボール連盟は9日、男子1部の日体大から10日以降の春季リーグ戦の全試合を辞退する申し入れがあり、連盟として承認したと発表した。

これに伴い、10日実施予定であったAコート第1試合（筑波大―日体大）は中止となった。同連盟は前日8日、春季男子1部リーグ戦で日体大に明らかにスポーツパーソンシップに反する行為があったとして実施済みの6試合を没収試合にすることが8日に公表されていた。