アンミカ、感極まる 番組中に涙見せ「会えるのがうれしくて…」
モデルでタレントのアンミカ（54）が、7日放送のフジテレビのバラエティー番組『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演。涙を見せる場面を見せた。
【写真】番組では涙…メリル・ストリープと握手するアンミカ
今回のゲストは、映画『プラダを着た悪魔2』（1日公開）に出演しているアカデミー賞俳優のメリル・ストリープとアン・ハサウェイ。指原莉乃は登場前にカミカミになり、緊張した様子を見せた。
アンミカも「メリルに会えるのがうれしくて…」「もう泣いちゃいそう」と目に涙を浮かべていた。登場すると、口に手を当て、感極まった様子。感想を聞かれても言葉が出ず涙をぬぐい、2人を見て「ゴージャス」と話していた。
【写真】番組では涙…メリル・ストリープと握手するアンミカ
今回のゲストは、映画『プラダを着た悪魔2』（1日公開）に出演しているアカデミー賞俳優のメリル・ストリープとアン・ハサウェイ。指原莉乃は登場前にカミカミになり、緊張した様子を見せた。
アンミカも「メリルに会えるのがうれしくて…」「もう泣いちゃいそう」と目に涙を浮かべていた。登場すると、口に手を当て、感極まった様子。感想を聞かれても言葉が出ず涙をぬぐい、2人を見て「ゴージャス」と話していた。