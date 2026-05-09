齊藤京子、ホタルイカと春キャベツの焼きそば公開「彩り豊か」「器がおしゃれ」の声
【モデルプレス＝2026/05/09】元日向坂46の齊藤京子が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。旬の食材を使った手料理を公開した。
【写真】28歳元日向坂「彩り豊か」旬の食材使用の手作り焼きそば公開
齊藤は「ホタルイカと春キャベツの焼きそば」と記し、たくさんのホタルイカと春キャベツが入った焼きそばを公開。「旬が終わる前にたくさん食べてます」とイカの絵文字を添えてつづっている。
この投稿に、ファンからは「イカたっぷり」「彩り豊か」「季節感を大事にしてるの素敵」」「焼きそばにホタルイカは新鮮」「器がおしゃれ」「麺太めの焼きそば食べ応えがあって美味しそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元日向坂「彩り豊か」旬の食材使用の手作り焼きそば公開
◆齊藤京子、旬のホタルイカを使った手料理公開
齊藤は「ホタルイカと春キャベツの焼きそば」と記し、たくさんのホタルイカと春キャベツが入った焼きそばを公開。「旬が終わる前にたくさん食べてます」とイカの絵文字を添えてつづっている。
◆齊藤京子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「イカたっぷり」「彩り豊か」「季節感を大事にしてるの素敵」」「焼きそばにホタルイカは新鮮」「器がおしゃれ」「麺太めの焼きそば食べ応えがあって美味しそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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