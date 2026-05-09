◇ア・リーグ ホワイトソックス ― マリナーズ（2026年5月8日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が8日（日本時間9日）、本拠でのマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発。3試合ぶりの今季15号本塁打を放ってヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（34）と並び、またもメジャートップに立った。

初回1死走者なしの第1打席で、マリナーズの先発右腕ハンコックから左越えに先制ソロ。1ボールからの2球目、外角寄りのシンカーに対して逆らわずにバットを出すと、速度106.2マイル（約170.9キロ）、飛距離380フィート（約115.8メートル）、角度32度の打球が左翼席へ飛び込んだ。指を2本立ててベースを回った村上は、ダッグアウトでナインから祝福された。

村上は4月14日のレイズ戦からアスレチックス戦、ダイヤモンドバックス戦、ナショナルズ戦、エンゼルス戦、パドレス戦、エンゼルス戦、マリナーズ戦と8カード連続で3連戦の初戦に本塁打をマーク。大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、7カード連続初戦本塁打は87年オリオールズのエディー・マレーも達成しているが、8カード連続はメジャー初の快挙となった。

村上は4日（同5日）のエンゼルス戦でジャッジに並ぶ14号。その後2試合は一発が出ず、6日（同7日）に15号を記録したジャッジに1本差をつけられていた。