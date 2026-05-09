プロボクシング元世界5階級制覇王者のフロイド・メイウェザー（49＝米国、50勝27KO）と元6階級制覇王者マニー・パッキャオ（47＝フィリピン、62勝39KO8敗3分け）の再戦が9月25日、米ラスベガスのT―モバイルアリーナで公式試合として行われることになった。両者が契約条件の修正に合意したと、米リング誌のマイク・コッピンガー記者が8日（日本時間9日）に自身のXで報じた。

15年5月の「世紀の一戦」以来となる2人の対決は、9月19日にラスベガスの複合アリーナ施設スフィアで公式試合として開催されると、Netflixが2月に発表した。しかし、メイウェザーは3月に対戦はエキシビションだと主張。これに対しパッキャオ陣営はメイウェザーが契約違反と批判し、パッキャオ本人も「エキシビションでは戦わない」と宣言していた。また、スフィアでは9月19日にロックバンド・イーグルスのライブ開催も発表されていた。

リング誌の取材に応じたマニー・パッキャオ・プロモーションのマスールCEOは、「企画者がスフィア開催を主将していたが、経済的に理にかなっていなかった。会場をスフィアから移すことでより多くの利益を得られる」と語った。T―モバイルアリーナは収容2万人で、スイートルームの収容人数もスフィアより多いという。

メイウェザーが3―0で判定勝ちした15年5月の「世紀の一戦」は、ラスベガスのMGMグランドで行われた。T―モバイルアリーナでは、メイウェザーが17年8月に元UFC王者コナー・マクレガー（アイルランド）に10回TKO勝ちして引退を表明した一方、パッキャオは21年8月にヨルデニス・ウガス（キューバ）に判定負けしていた。メイウェザーは6月27日にアテネで元キックボクサーのマイク・ザンビディス（45＝ギリシャ）とエキシビションを予定している。