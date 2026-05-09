【新興国通貨】ドルペソはドル安ペソ高が優勢＝メキシコペソ



今週に入ってドル売りペソ高が優勢。５日の１７．５０台から下げ始め、６日にいったん１７．２０割れ、少し戻すも７日にも１７．２０割れトライ。１７．２０前後の買いを受けて、昨日中南米市場で１７．３０台まで反発も、今日もドル安ペソ高が優勢となって１７．２０トライとなっている。１７．１９０８まで下げており、わずかながら安値を更新も１７．２０割れではドル売りの勢いがなく、中南米市場夕方は安値圏もみ合いとなっている。



対円でもペソ高が優勢で６日の介入と見られる円買いが入る前につけていた９．１１５９円を超えて、９．１１７６円を付けている。



USDMXN 17.1938 MXNJPY 9.1164

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