iOS動画編集、円形・ハートなど4スタイルで顔ぼかし！ VDIT「AI顔検出自動モザイク機能」

記事ポイント 動画内の顔をAIが自動検出し、フレーム単位のトラッキングで動く顔にもモザイクが追従円形・ハート・ピクセル・ダストなど多彩なスタイルをぼかし強度・サイズ込みで一括設定VlogやイベントなどiOS動画編集で複数人の顔ぼかし作業を大幅に省力化 動画内の顔をAIが自動検出し、フレーム単位のトラッキングで動く顔にもモザイクが追従円形・ハート・ピクセル・ダストなど多彩なスタイルをぼかし強度・サイズ込みで一括設定VlogやイベントなどiOS動画編集で複数人の顔ぼかし作業を大幅に省力化

カフェや旅行先、イベント会場で撮影した動画に、第三者の顔が自然に映り込んでしまうことがあります。

iOSの動画編集アプリVDIT(ブイディット)は2026年5月4日公開のv4.0.0アップデートで「AI顔検出自動モザイク機能」を追加し、こうした場面での顔ぼかし作業を大幅に省力化します。

複数人が登場するシーンでも、AIが顔を自動で検出してフレーム単位でモザイクを追従させるため、手動で範囲を合わせ直す手間がかかりません。

VDIT「AI顔検出自動モザイク機能」





アプリ名：VDIT（ブイディット）対応OS：iOSアップデートバージョン：v4.0.0アップデート日：2026年5月4日公式サイト：vditapp.com

VDIT(ブイディット)は、カット編集・エフェクト適用・BGM追加・テロップ作成など多彩な編集機能をスマートフォン一台で完結できるiOS向け動画編集アプリです。

v4.0.0アップデートで追加された「AI顔検出自動モザイク機能」により、動画クリップ内の顔を自動で検出してモザイクを即時適用できるようになります。

モザイクメニューから「AI顔検出」を選ぶと、指定した区間内の顔が自動で検出され、各顔にモザイクが一括で適用されます。

顔ごとにターゲットボックスを選択するだけで適用のオン／オフを切り替えられるため、映したい人物と隠したい人物が混在するシーンでも直感的に編集を進められます。

自動検出とフレームトラッキングの仕組み





顔検出とフレーム単位のトラッキング技術を組み合わせているため、カメラに向かって動く顔や画面を横切る人物にも、モザイクが自動で追従します。

適用範囲を後から拡張した際に新たに検出された顔へも、既存のモザイクスタイルがそのまま引き継がれます。

動画の再生中やタイムライン操作中はターゲットボックスのUIが自動的に非表示となり、仕上がりを妨げずに確認できます。

選べるモザイクスタイルと細かな調整





モザイクのスタイルは円形・ハート・ピクセル・ダストなど複数のオプションから選択できます。

1つの設定内で共通スタイルを維持したまま、必要な顔だけにオン／オフを素早く切り替えられるため、複数人が登場するシーンでも編集の一貫性を保てます。





ぼかしの強度とサイズはモザイク単位で個別に調整でき、シーンや編集目的に応じてより自然な仕上がりを実現します。

設定は検出済みのすべての顔に一括で反映されるため、複数の顔が登場する長尺動画でも統一感のある編集が短時間で完了します。

活用が広がるシーンと対象コンテンツ





赤い三角の再生ボタンとシアンブルーのD字型が重なったロゴを持つVDITは、Vlogやイベントのアーカイブからインタビュー動画まで幅広いコンテンツに対応します。

街中・旅行先・カフェなど第三者が自然に映り込む場所での収録映像や、短いカットが連続する動画でも、AI顔検出自動モザイク機能を使うことで手動のフレーム合わせ作業を省略できます。

顔の位置が変化するシーンや頻繁なカット割りが続く編集でもAIが追従してモザイクを維持するため、同じ設定を何度も調整し直す必要がありません。

v4.0.0からiOS端末でVDITをアップデートすることですぐに利用でき、円形・ハート・ピクセル・ダストのスタイルとぼかし強度の調整を組み合わせることで、Vlog・イベント記録・インタビューなど多様なコンテンツへの対応が一段と広がります。

撮影時に映り込みを気にせず収録に集中し、後から必要な箇所だけをまとめて処理する編集フローを実現します。

VDIT「AI顔検出自動モザイク機能」の紹介でした。

よくある質問

Q. AI顔検出自動モザイク機能は何バージョンから使えますか。

A. v4.0.0以降で利用できます。

2026年5月4日にリリースされたアップデートで追加された機能です。

Q. モザイクスタイルを変更した場合、すでに検出された顔すべてに反映されますか。

A. 同一のモザイク設定内では、スタイル・ぼかし強度・サイズの変更が検出済みのすべての顔に一括で適用されます。

Q. VDITはAndroidやPCでも使えますか。

A. VDITはiOS向けアプリとして提供されています。

iOS以外のプラットフォーム対応については公式サイトに案内されます。

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