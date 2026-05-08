ホンダ6代目「CR-V」最上級グレードとは

ホンダのグローバルSUVとして知られる「CR-V」が、2026年2月26日に日本市場へ導入されています。そんなCR-Vの最上級グレードはどのようなモデルなのでしょうか。

CR-Vは1995年に初代が登場しました。「Comfortable Runabout Vehicle」という車名の由来が示す通り、快適性と高い機動性を兼ね備えた都市型SUVという新たなジャンルを切り拓いたモデルです。

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初代の登場から現在に至るまで、時代とともにその価値を進化させてきました。現在ではグローバルでの累計販売台数が1500万台を達成するなど、ホンダのSUVラインナップを代表する基幹車種へと成長しています。

今回フルモデルチェンジしたCR-Vは6代目で、海外ではすでに2022年に登場しています。日本においては2年遅れの2024年に燃料電池車の「CR-V e：FCEV」が先にリース販売され、ようやく通常モデルが販売されることになりました。

パワートレインには、2.0リッター直噴エンジンと高出力モーターを組み合わせた第4世代e：HEVをベースに、ハイおよびローの2段エンジン直結ギアを追加した専用システムが搭載されています。

ボディサイズは全長4700mm×全幅1865mm×全高1680mm-1690mm、ホイールベース2700mmです。先代モデルと比較して後席足元のスペースが前後長で16mm拡大され、クラストップレベルのゆとりある空間が実現されました。

エクステリアは歴代のスタイルを受け継ぎつつ、水平基調のシンプルな造形でよりSUVらしく力強いシルエットに進化しています。

インテリアも水平基調のインパネを採用し、視認性と操作性が高められました。

グレード構成は、上質さと都会的なイメージを両立したスポーティグレードの「e：HEV RS」と、内外装の加飾を黒で統一した最上級モデルの「e：HEV RS BLACK EDITION」の2種類が軸となっています。

なかでも最上級グレードとして設定されたのが、e：HEV RS BLACK EDITIONです。

このモデルは、e：HEV RSをベースに内外装を黒で統一した日本専用グレードです。

エクステリアにはクリスタルブラック・パールのフロントおよびリアバンパーロアーガーニッシュ、アウタードアハンドル、ドアロアーガーニッシュなどが採用され、BLACK EDITION専用エンブレムが備わります。

足元にはベルリナブラックとダーク切削クリアを施した19インチのノイズリデューシングアルミホイールが装着されました。

インテリアもルーフやピラーライニングをブラックでまとめ、ピアノブラックのステアリングロアーガーニッシュやヘアラインダークシルバーのインパネ加飾により、洗練された空間が演出されています。

機能面では、運転席と助手席にシートベンチレーションが備わるほか、ヘッドアップディスプレイや電動パノラミックサンルーフが標準装備されました。駆動方式はリアルタイムAWDを採用し、WLTCモード燃費は18.0km／Lを達成しています。

また、最新の安全運転支援機能である「Honda SENSING 360」がBLACK EDITIONにホンダのSUVとして国内で初めて搭載されました。

これにより、交差点での出会い頭の事故回避支援や車線変更時の操作支援など、安全性能が大幅に強化されています。

e：HEV RS BLACK EDITIONの価格（消費税込）は、577万9400円です。RSのFF車は512万2700円なので比較すると、65万6700円高く設定されていますが、質感や性能が高められたモデルとしてラインナップされています。