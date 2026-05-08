中村あゆみ 休日は“10時間睡眠”!?「若い頃は3〜4時間睡眠だったのに…」現在の生活に驚きの変化
フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00〜9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。
4月のマンスリーゲストは、シンガーソングライターの中村あゆみさん。この日の放送は、モーニングルーティーンなどについて語ってくれました。
1966年に大阪府で生まれ、福岡県で育った中村さん。1984年にシングル「Midnight Kids」でデビュー。翌1985年には、3枚目のシングル「翼の折れたエンジェル」がCMソングに起用され、大ヒットを記録。ハスキーボイスと力強いロックサウンドで全国的な人気を得ました。その後も「ONE HEART」「BROTHER」「風になれ」などを発表し、シングル35枚、ベスト盤4枚を含む計30枚のアルバムをリリース。出産を機に一時活動を休止しましたが、2004年に活動再開。以降はライブを中心に精力的に活動を続け、2021年からは女性アーティストによるフェスティバル「ママホリ」を主催しています。
＊
唐橋：中村さんとは、2023年に一度別の番組でお会いして以来ですね。
中村：お久しぶりです。
唐橋：今日はありがとうございます。楽しみにしていました。
中村：こちらこそ、呼んでいただけて光栄です。
唐橋：中村さんは多忙な日々を過ごされていますが、そんな中での「朝の過ごし方」はいかがですか。
中村：土曜日や日曜日はやっぱり好きですね。仕事が入っていても道が空いていますし、どこか余裕がある感じがします。お休みの日は、朝からゆっくりお風呂に入りますね。
唐橋：その後はどうされるんですか？
中村：寝ます。だいたい10時間ぐらい。
唐橋：10時間！
中村：結構寝ちゃうんです。若い頃はショートスリーパーで、3〜4時間で目がパチッと開いちゃって全く寝られなかったんですけど、今は7時間は寝ますね。
唐橋：結構しっかり休まれるのですね。
中村：本当に忙しい時期が続くと、10時間ぐらい寝てしまいます。そこから1時間半ぐらいかけてお風呂に入り、果物を食べて、「休みだな」という空気感を満喫します。ちょっと暇だなと思ったら、友達に電話をして「ご飯食べに行かない？」と誘ったり。
唐橋：素敵な過ごし方ですね。
中村：あとは、お掃除もします。水回りを丁寧に掃除してスッキリさせると、気持ちも整います。
唐橋：前日のライブの余韻を感じながら、コンディションを調整していくような日もあるのでしょうか。
中村：ライブの余韻は、今のほうが強く感じますね。若い頃はあまりなかったのですが、今は「昨日は楽しかったな」「やり切ったな」という感覚が多くて。そんなときは翌日にスタッフと連絡を取り合って、「昨日はこうだったね」と振り返ります。今はグループLINEがあるので、チームのみんなでひとしきり盛り上がる。そういう過ごし方もありますね。
唐橋：チームの仲の良さが伝わってきます。いいですね！
＊
中村あゆみさんがオーガナイザーをつとめる音楽フェスティバル「ママホリ」が、愛と情熱あふれる女性アーティストが集結する大人女子フェスへと進化！ 今回は「Super Lady Festival 2026」として5月10日（日）にNHKホールで開催されます。出演アーティストに大黒摩季さん、一青窈さん、小柳ゆきさん、相川七瀬さん、hitomiさん、土屋アンナさんと、日本の音楽シーンを長年牽引してきた実力派アーティストが名を連ねています。詳細は公式サイトまで。
＜番組概要＞
番組名：NOEVIR Color of Life
放送日時：毎週土曜 9:00〜9:30
パーソナリティ：唐橋ユミ
番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/color/
4月のマンスリーゲストは、シンガーソングライターの中村あゆみさん。この日の放送は、モーニングルーティーンなどについて語ってくれました。
中村あゆみさん
1966年に大阪府で生まれ、福岡県で育った中村さん。1984年にシングル「Midnight Kids」でデビュー。翌1985年には、3枚目のシングル「翼の折れたエンジェル」がCMソングに起用され、大ヒットを記録。ハスキーボイスと力強いロックサウンドで全国的な人気を得ました。その後も「ONE HEART」「BROTHER」「風になれ」などを発表し、シングル35枚、ベスト盤4枚を含む計30枚のアルバムをリリース。出産を機に一時活動を休止しましたが、2004年に活動再開。以降はライブを中心に精力的に活動を続け、2021年からは女性アーティストによるフェスティバル「ママホリ」を主催しています。
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唐橋：中村さんとは、2023年に一度別の番組でお会いして以来ですね。
中村：お久しぶりです。
唐橋：今日はありがとうございます。楽しみにしていました。
中村：こちらこそ、呼んでいただけて光栄です。
唐橋：中村さんは多忙な日々を過ごされていますが、そんな中での「朝の過ごし方」はいかがですか。
中村：土曜日や日曜日はやっぱり好きですね。仕事が入っていても道が空いていますし、どこか余裕がある感じがします。お休みの日は、朝からゆっくりお風呂に入りますね。
唐橋：その後はどうされるんですか？
中村：寝ます。だいたい10時間ぐらい。
唐橋：10時間！
中村：結構寝ちゃうんです。若い頃はショートスリーパーで、3〜4時間で目がパチッと開いちゃって全く寝られなかったんですけど、今は7時間は寝ますね。
唐橋：結構しっかり休まれるのですね。
中村：本当に忙しい時期が続くと、10時間ぐらい寝てしまいます。そこから1時間半ぐらいかけてお風呂に入り、果物を食べて、「休みだな」という空気感を満喫します。ちょっと暇だなと思ったら、友達に電話をして「ご飯食べに行かない？」と誘ったり。
唐橋：素敵な過ごし方ですね。
中村：あとは、お掃除もします。水回りを丁寧に掃除してスッキリさせると、気持ちも整います。
唐橋：前日のライブの余韻を感じながら、コンディションを調整していくような日もあるのでしょうか。
中村：ライブの余韻は、今のほうが強く感じますね。若い頃はあまりなかったのですが、今は「昨日は楽しかったな」「やり切ったな」という感覚が多くて。そんなときは翌日にスタッフと連絡を取り合って、「昨日はこうだったね」と振り返ります。今はグループLINEがあるので、チームのみんなでひとしきり盛り上がる。そういう過ごし方もありますね。
唐橋：チームの仲の良さが伝わってきます。いいですね！
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中村あゆみさんがオーガナイザーをつとめる音楽フェスティバル「ママホリ」が、愛と情熱あふれる女性アーティストが集結する大人女子フェスへと進化！ 今回は「Super Lady Festival 2026」として5月10日（日）にNHKホールで開催されます。出演アーティストに大黒摩季さん、一青窈さん、小柳ゆきさん、相川七瀬さん、hitomiさん、土屋アンナさんと、日本の音楽シーンを長年牽引してきた実力派アーティストが名を連ねています。詳細は公式サイトまで。
＜番組概要＞
番組名：NOEVIR Color of Life
放送日時：毎週土曜 9:00〜9:30
パーソナリティ：唐橋ユミ
番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/color/