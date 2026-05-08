松本明子、人気俳優の”義兄”夫婦との3ショット「親戚トークで水いらず」 先月骨折も…車いす姿で元気な笑顔
左足関節脱臼骨折で入院していたタレントの松本明子（60）が8日、自身のインスタグラムを更新。親族でもある人気俳優らが見舞いに訪れた際の一幕を公開した。
【写真】夫の本宮泰風とやっぱり似てる！原田夫妻との3ショットを公開した松本明子
松本は「沢山のお見舞いありがとうございます」と書き出すと、自身の夫・本宮泰風の実兄で、俳優の原田龍二と原田愛夫妻が見まいに訪れた際に撮影したショットを公開。「親戚トークで水いらずの楽しい時間、ハワイアンキルトをありがとうございます」と感謝を伝えた。
松本は4月3日、自身のインスタグラムに「昨日の昼頃、自宅前で転倒し、左足首を骨折してしまいました」と投稿。「正式な病名は『左足関節脱臼骨折』です」と説明し「しばらくの間休業し、約1ヶ月間入院することとなりました。4/8還暦の誕生日を目前に大怪我、丙午、本厄です...」としつつ、「足以外に怪我はなく、体調自体は問題ございません」と報告。同20日放送のニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』に生出演し、仕事復帰を果たしていた。
【写真】夫の本宮泰風とやっぱり似てる！原田夫妻との3ショットを公開した松本明子
松本は「沢山のお見舞いありがとうございます」と書き出すと、自身の夫・本宮泰風の実兄で、俳優の原田龍二と原田愛夫妻が見まいに訪れた際に撮影したショットを公開。「親戚トークで水いらずの楽しい時間、ハワイアンキルトをありがとうございます」と感謝を伝えた。