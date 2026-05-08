これは反則級…長崎県川棚町くじゃく園、純白のくじゃく誕生に「神の使いのよう」「なんと美しい子」「王冠みたいのがかわいい」の声

これは反則級…長崎県川棚町くじゃく園、純白のくじゃく誕生に「神の使いのよう」「なんと美しい子」「王冠みたいのがかわいい」の声