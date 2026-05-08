タリーズコーヒーから、2025年9月に開催された「第18回 スイーツ甲子園 高校生パティシエNo.1決定戦」で、タリーズ賞に輝いた「野田鎌田学園高等専修学校」の高校生パティシエたちと共同開発したケーキが登場。

幸せなひとときをお届けしたいという想いから生まれた、初夏にふさわしい「幸せを運ぶブルーベリーレアチーズ」が発売されます☆

タリーズコーヒー「幸せを運ぶブルーベリーレアチーズ」

価格：単品 530円(税込)／セット 900円(税込)〜

発売日：2026年5月13日（水）

販売店舗：全国のタリーズコーヒー店舗

「全国の高校生たちに自己表現や夢の実現のチャンスを提供したい」という理念のもと、産経新聞社が主催し、貝印が特別協賛する、高校生パティシエNo.1を決める「スイーツ甲子園」

高校生3人1組でチームを組み、テーマに沿ったオリジナルケーキの企画・調理・プレゼンテーションを通して、技術とアイデアを競い合うイベントです。

タリーズコーヒーは第13回大会より協賛しており、今回で6回目の取り組みとなります。

スイーツ甲子園初出場のチーム“CHAINON”（シェノン）の3名

今回発売される「幸せを運ぶブルーベリーレアチーズ」は、「タリーズ賞」を受賞した、「野田鎌田学園高等専修学校」の高校生パティシエチームで、初出場の“CHAINON（シェノン）”と共同で開発したスイーツ。

幸せなひとときを届けしたいという想いから生まれた、初夏にふさわしいさっぱりとお召し上がりいただける一品です。

なめらかでくちどけの良いレアチーズムース、甘酸っぱいブルーベリームースと、爽やかなブルーベリーゼリーの3層が織りなす、上品な味わいが口いっぱいに広がります。

ボトムはザクザクとした食感のホワイトチョコクランブルを合わせてアクセントをプラス。

さらに天面にはブルーベリーソースとジューシーな果肉をトッピングして見た目にも華やかに仕上げています。

気温が上がってきたこの時期にぴったりな、アイスティーや水出しアイスコーヒーとのペアリングがおすすめです。

同日発売：T’s ベイクドチーズケーキ

単品：520円 セット：890円〜

同日より、リニューアルした「T’s ベイクドチーズケーキ」も登場。

香ばしくさっくりとしたビスケット生地と、ホイップクリームを加えたなめらかでコクのあるクリームチーズが特長のベイクドチーズケーキです。

本日のコーヒーやアイスコーヒーと合わせて楽しむことができます。

仕事や勉強の合間のリフレッシュや、友人・家族とのカフェタイムに楽しめる、高校生パティシエチーム“CHAINON（シェノン）”と共同で開発したスイーツ。

タリーズコーヒーにて2026年5月13日より販売される「幸せを運ぶブルーベリーレアチーズ」の紹介でした☆

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