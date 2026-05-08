カチタス <8919> [東証Ｐ] が5月8日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比28.3％増の178億円になり、27年3月期も前期比12.3％増の200億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。12期連続増収、3期連続増益になる。



同時に、前期の年間配当を78円→80円(前の期は56円)に増額し、今期も前期比10円増の90円に増配する方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比19.8％増の39億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の10.2％→10.2％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当期の個別業績は、新築住宅が物価上昇及び環境規制の強化に対応するための建設コスト上昇を背景に新築住宅の販売価格が高騰し、当社が提供する中古住宅の価格競争力が上昇した結果、販売件数が6,422件（前年同期比14.7％増）となったためであります。