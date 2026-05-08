ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2026年4月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「ミニオン」グッズ3種を紹介します！

セガプライズ「ミニオン」グッズ

投入時期：2026年4月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2026年4月も、セガプライズから「ミニオン」の集めたくなるぬいぐるみやマスコットが登場。

「ボブ」と「ティム」の仲良しな様子がかわいいプライズばかりです☆

ミニオン LLぬいぐるみ“ボブ” ティムといっしょ

投入時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約25×25×37cm

種類：全1種（ボブ）

ショルダーバッグに入った「ティム」がかわいい！

仲良しの「ボブ」と「ティム」のぬいぐるみです。

ミニオン マスコット“ボブ&ティム” ペンキ

投入時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約8×8×10cm

種類：全4種（ボブ&ティム、ボブ(ブラシ)、ティム(バケツ)、ティム(ブラシ)）

カラフルなペンキでお絵描きしている「ボブ」と「ティム」

2人の楽しい気持ちが伝わってくるマスコットです☆

ミニオン ぬいぐるみ“ボブ&ティム” なかよし

投入時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約8×8×15cm

種類：全3種（みつめる、だっこ、ばんざい）

「ボブ」が大好きな「ティム」と一緒になった、いろいろなデザインのぬいぐるみ。

見つめたり抱っこしたり、「ボブ」が「ティム」を大切にしている様子にほっこりします☆

仲良しな「ボブ」と「ティム」のキュートなぬいぐるみとマスコット。

2026年4月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「ミニオン」グッズの紹介でした☆

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