岩井明愛&千怜がダンスでも全米デビュー!? LPGAの公式インスタに世界中のファンから大反響！
米国女子ツアーが公式インスタグラムを更新。岩井明愛&千怜の岩井ツインズがダンスを披露する動画を投稿した。
【動画】岩井ツインズが躍るKATSEYEの最新ナンバー「PINKY UP」
2人が踊っているのは米国の6人組ガールズグループ「KATSEYE（キャッツアイ）」が今年4月にリリースした「PINKY UP」のエンディング部分だ。アップテンポのリズムに乗ってエネルギッシュなダンスを完コピしている。これまでも岩井ツインズは「踊ってみたシリーズ」として自身のSNSでダンスを披露してきたが、ついにLPGAもその才能に注目したようだ。この投稿には、日本語で「すごい、異次元です」「2人共カッコいいね」、英語で「いつもエネルギーに満ち溢れているね」「いつダンスの練習をしているの？」、韓国語で「可愛い」など世界中のファンからコメントが寄せられていた。今週、岩井ツインズはニュージャージー州で開催中の「みずほアメリカズ・オープン」に参戦している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ラウンド中の岩井千怜とキャディにマイクを装着 楽しいやり取りにファンも抱腹「この2人、面白過ぎる!!」
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