【島津製作所 手のひら分析ラボ】 5月15日～ 順次発売 価格：1回500円

「島津製作所 手のひら分析ラボ」

ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「島津製作所 手のひら分析ラボ」を5月15日より順次発売する。価格は1回500円。

本商品は、真空機器/産業機械/海洋関連機器. 半導体や薄型ディスプレイなどの製造プロセスに関わる機器を開発する島津製作所の製品をミニチュアとして再現したもの。各機器はそれぞれトレイの開閉ギミックなどが付いている。

「液体クロマトグラフ（LC）Nexera Series」「液体クロマトグラフ質量分析計（LCMS）LCMS-8060RX」「ガスクロマトグラフ質量分析計（GCMS）GCMS-QP2050」「誘導結合プラズマ質量分析計（ICPMS）ICPMS-2040/2050」「蛍光X線分析装置（EDX）ALTRACE」「実験台F series」の全6種がラインナップされている。

「島津製作所 手のひら分析ラボ」ラインナップ

液体クロマトグラフ（LC）Nexera Series 液体クロマトグラフ質量分析計（LCMS）LCMS-8060RX ガスクロマトグラフ質量分析計（GCMS）GCMS-QP2050 誘導結合プラズマ質量分析計（ICPMS）ICPMS-2040/2050 蛍光X線分析装置（EDX）ALTRACE 実験台F series 【ラインナップ】

液体クロマトグラフ（LC）Nexera Series

液体クロマトグラフ質量分析計（LCMS）LCMS-8060RX

ガスクロマトグラフ質量分析計（GCMS）GCMS-QP2050

誘導結合プラズマ質量分析計（ICPMS）ICPMS-2040/2050

蛍光X線分析装置（EDX）ALTRACE

実験台F series

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