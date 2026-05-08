『アギト−超能力戦争−』に仮面ライダーアギトが登場 サプライズ解禁 津上翔一がアギトの力を取り戻す
2026年は仮面ライダー生誕55周年。そんな特別な年に「仮面ライダームービープロジェクト」と題し、仮面ライダー新作映画の制作が決。特別な年に仮面ライダー生誕55周年記念作として『アギト−超能力戦争−』が4月29日に全国公開となった。そんな本作でのサプライズが解禁となった。
【写真】ついにアギトの力を取り戻してオルタリングを腰に巻く津上翔一
本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション大作となる。
主演は映画『キングダム』シリーズや2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で明智光秀を演じる要潤。テレビシリーズ『仮面ライダーアギト』で要は警察官・氷川誠／仮面ライダーG3を演じ、俳優デビューした作品でもある。さらに津上翔一／仮面ライダーアギトを演じた賀集利樹を筆頭に、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、升毅、秋山莉奈、田辺季正、樋口隆則とオリジナルキャストが再集結し、作品を盛り上げる。そして本作で映画初出演となる、ゆうちゃみをはじめ、駒木根隆介、今井悠貴、岩永洋昭、鈴之助、青島心、金田哲（はんにゃ.）、ベッキーら個性あふれるキャストが脇を固める。
4月29日に全国上映されると、公開初日に興行収入1億円を突破。各地で満席が相次ぐロケットスタートとなった。仮面ライダー生誕55周年記念作、そして『仮面ライダーアギト』の25年ぶりの新作として、大きな反響に包まれているが、中でも「翔一くんのアギト変身に感動して泣きました！」「翔一君が変身した時はニヤケが止まらなかった！」「あの変身シーン……最高!!」とSNSでも歓喜の声が続出しているのが、津上翔一（賀集利樹）の“仮面ライダーアギト”への変身シーン。その反響の大きさからも、かつては人々を守るため戦ってきた翔一が、本作劇中でまた仮面ライダーに変身し、氷川誠（要潤）らとともに巨悪に立ち向かう姿は、ファンにとって待望であり、この上なく胸が熱くなるシーンだったことが伺える。映画公開までは、かつて人類を守った“アギトの力”はすでに失われているとされていた翔一。これまでも、本ポスターで変身ポーズを決める翔一の姿や、キャラクタービジュアルに描き出された“アギト”の姿、そして15秒CMでは仮面ライダーG7／氷川誠（要潤）の姿に重なる、“アギトの変身音”などが解禁される度に、ファンの間で翔一の変身に関する考察が広がり、大きな注目を集めてきた。この度、ついにその全貌が明らかとなり、本作最大の見どころとなる翔一の変身シーンの劇中新カットが解禁。腰に変身ベルトを巻いた翔一が変身ポーズを決めるカットのほか、変身後の“仮面ライダーアギト”の姿も。満を持しての“仮面ライダーアギト”の登場に待ち望んでいたファンから喜びの声が相次いでいる。
また、映画『アギト−超能力戦争−』入場者プレゼントとして、スマホゲーム「仮面ライダー DEFENSE WARRIORS（ディフェンスウォリアーズ）」のゲーム内で使用できる【仮面ライダーG7 ★6＆GZ-10＜オロチ＞】が入手できるシリアルコードの配布が決定した。
■Introduction
仮面ライダー生誕55周年──。
平成仮面ライダー史上、最高視聴率を叩き出した伝説──『仮面ライダーアギト』が新たな物語を紡ぐ。
人々が次々と“超能力”に目覚め始めた世界。その力を好き勝手にふるい、街を混乱へと陥れる者たちが現れる。
そんな混沌の中、立ち向かうのは1人の警察官──氷川誠（要潤）。特殊な力は持たないが、誰よりも真っ直ぐに正義を信じる実直で不器用な男。
力を持つ者の“暴走”と、力なき者の“覚悟”。
人間の進化と信念がぶつかり合う、究極のドラマと超能力アクションがここに誕生する。
■Story
半凍死、半焼死──。相反する死が、1つの遺体に刻まれていた。誰も見たことのない、理解を超えた“不可能犯罪”。警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称Gユニットが事件解決に動き出す。だが、その最前線に立つべき男、氷川誠の姿はなかった。「1番必要なのは……氷川誠」。運命は動き始める。そして、静かに“新たな進化”が始まろうとしていた。
【写真】ついにアギトの力を取り戻してオルタリングを腰に巻く津上翔一
本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた金字塔『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション大作となる。
4月29日に全国上映されると、公開初日に興行収入1億円を突破。各地で満席が相次ぐロケットスタートとなった。仮面ライダー生誕55周年記念作、そして『仮面ライダーアギト』の25年ぶりの新作として、大きな反響に包まれているが、中でも「翔一くんのアギト変身に感動して泣きました！」「翔一君が変身した時はニヤケが止まらなかった！」「あの変身シーン……最高!!」とSNSでも歓喜の声が続出しているのが、津上翔一（賀集利樹）の“仮面ライダーアギト”への変身シーン。その反響の大きさからも、かつては人々を守るため戦ってきた翔一が、本作劇中でまた仮面ライダーに変身し、氷川誠（要潤）らとともに巨悪に立ち向かう姿は、ファンにとって待望であり、この上なく胸が熱くなるシーンだったことが伺える。映画公開までは、かつて人類を守った“アギトの力”はすでに失われているとされていた翔一。これまでも、本ポスターで変身ポーズを決める翔一の姿や、キャラクタービジュアルに描き出された“アギト”の姿、そして15秒CMでは仮面ライダーG7／氷川誠（要潤）の姿に重なる、“アギトの変身音”などが解禁される度に、ファンの間で翔一の変身に関する考察が広がり、大きな注目を集めてきた。この度、ついにその全貌が明らかとなり、本作最大の見どころとなる翔一の変身シーンの劇中新カットが解禁。腰に変身ベルトを巻いた翔一が変身ポーズを決めるカットのほか、変身後の“仮面ライダーアギト”の姿も。満を持しての“仮面ライダーアギト”の登場に待ち望んでいたファンから喜びの声が相次いでいる。
また、映画『アギト−超能力戦争−』入場者プレゼントとして、スマホゲーム「仮面ライダー DEFENSE WARRIORS（ディフェンスウォリアーズ）」のゲーム内で使用できる【仮面ライダーG7 ★6＆GZ-10＜オロチ＞】が入手できるシリアルコードの配布が決定した。
■Introduction
仮面ライダー生誕55周年──。
平成仮面ライダー史上、最高視聴率を叩き出した伝説──『仮面ライダーアギト』が新たな物語を紡ぐ。
人々が次々と“超能力”に目覚め始めた世界。その力を好き勝手にふるい、街を混乱へと陥れる者たちが現れる。
そんな混沌の中、立ち向かうのは1人の警察官──氷川誠（要潤）。特殊な力は持たないが、誰よりも真っ直ぐに正義を信じる実直で不器用な男。
力を持つ者の“暴走”と、力なき者の“覚悟”。
人間の進化と信念がぶつかり合う、究極のドラマと超能力アクションがここに誕生する。
■Story
半凍死、半焼死──。相反する死が、1つの遺体に刻まれていた。誰も見たことのない、理解を超えた“不可能犯罪”。警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称Gユニットが事件解決に動き出す。だが、その最前線に立つべき男、氷川誠の姿はなかった。「1番必要なのは……氷川誠」。運命は動き始める。そして、静かに“新たな進化”が始まろうとしていた。