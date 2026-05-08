泣き止まない赤ちゃんのそばで、ある行動に出たワンコ。その優しさあふれる姿が、多くの人の心を和ませています。

自分なりの方法で一生懸命あやそうとする様子が愛おしすぎると反響を呼び、投稿は記事執筆時点で5万再生を突破。「かわいい」「優しい」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：泣き止まない赤ちゃん→気付いた犬が『ボール』を運んできて…『一生懸命に泣き止ませようとする光景』】

泣いている弟のそばへ

TikTokアカウント「lifewithmameshiba」に投稿されたのは、赤ちゃんを気遣う豆柴のご様子。登場したのは、白い被毛が美しい豆柴のカナちゃんと、その弟である赤ちゃん。この日カナちゃんは、泣いている弟のそばで様子をうかがっていたといいます。

カナちゃんは、赤ちゃんの足元にカラフルな模様のボールをそっと置いたそう。そのままその場にとどまり、赤ちゃんのほうへ視線を向け続けていたといいます。「どうして泣いているの？」と心配している声が聞こえてきそうな光景に、思わず心がほっこり♡

じっと見守る優しさ

視線を外すことなく赤ちゃんの様子を追い続けるカナちゃん。耳をわずかに動かしながら泣き声に耳を傾ける仕草も見られ、状況をうかがっているかのような空気が漂っていたそうです。静かに寄り添い続けるその姿からは優しさがにじみ出ているよう。

しかし赤ちゃんは泣き続けていたそうで、カナちゃんは一度カメラの方へ視線を向けたのだとか。その後すぐに赤ちゃんへ視線を戻し、至近距離で見守り続ける様子からは、どうしたらいいのか考えているような雰囲気が伝わってくるのでした。

今度は体を使ってアピール

しばらく様子を見ていたカナちゃんは、突然赤ちゃんのそばで仰向けになったといいます。お腹を見せながら転がる姿は、遊びに誘う“ワンプロ”のようにも見え、クスッと笑みがこぼれてしまう一幕だったそう。

それでも状況が変わらないと感じたのか、カナちゃんは静かに起き上がり、その場を離れていったとのこと。自分なりに一生懸命考えて行動したカナちゃんの姿は、まさに“一生懸命に泣き止ませようとする”優しさにあふれた光景だったのでした。

投稿には「お姉ちゃんするカナちゃんかわいすぎる」「愛だね♡」「きっと豆柴好きな子どもに育ちますね」「なんて優しいのでしょう！」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「lifewithmameshiba」では、ヒナちゃんとカナちゃん、そして弟くんとの日常の様子が投稿されています。豆柴と暮らす日々や、穏やかな時間の流れを楽しめるアカウントを、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「lifewithmameshiba」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。