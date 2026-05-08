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8日午前8時31分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福島県の楢葉町と富岡町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□福島県
楢葉町　富岡町

■震度2
□福島県
いわき市　相馬市　南相馬市
福島広野町　川内村　大熊町
双葉町　浪江町　新地町
白河市　田村市　本宮市
国見町　棚倉町

□宮城県
登米市　角田市　岩沼市
山元町　石巻市

■震度1
□福島県
葛尾村　飯舘村　福島市
郡山市　須賀川市　二本松市
福島伊達市　桑折町　川俣町
大玉村　鏡石町　天栄村
西郷村　泉崎村　矢祭町
石川町　玉川村　平田村
浅川町　古殿町　小野町

□宮城県
気仙沼市　栗原市　大崎市
色麻町　宮城加美町　涌谷町
宮城美里町　白石市　名取市
蔵王町　大河原町　村田町
柴田町　宮城川崎町　丸森町
亘理町　仙台宮城野区　仙台若林区
塩竈市　東松島市　松島町
七ヶ浜町　利府町　大郷町

□岩手県
大船渡市　釜石市　住田町
盛岡市　一関市

□山形県
中山町　米沢市

□茨城県
水戸市　日立市　常陸太田市
高萩市　北茨城市　笠間市
ひたちなか市　常陸大宮市　那珂市
小美玉市　城里町　東海村
大子町　土浦市　石岡市
取手市　つくば市　筑西市
稲敷市　桜川市　鉾田市

□栃木県
大田原市　那須町　宇都宮市
益子町　芳賀町　栃木那珂川町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。