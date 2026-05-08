福島県で最大震度3の地震 福島県・楢葉町、富岡町
8日午前8時31分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、福島県の楢葉町と富岡町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□福島県
楢葉町 富岡町
■震度2
□福島県
いわき市 相馬市 南相馬市
福島広野町 川内村 大熊町
双葉町 浪江町 新地町
白河市 田村市 本宮市
国見町 棚倉町
登米市 角田市 岩沼市
山元町 石巻市
■震度1
□福島県
葛尾村 飯舘村 福島市
郡山市 須賀川市 二本松市
福島伊達市 桑折町 川俣町
大玉村 鏡石町 天栄村
西郷村 泉崎村 矢祭町
石川町 玉川村 平田村
浅川町 古殿町 小野町
□宮城県
気仙沼市 栗原市 大崎市
色麻町 宮城加美町 涌谷町
宮城美里町 白石市 名取市
蔵王町 大河原町 村田町
柴田町 宮城川崎町 丸森町
亘理町 仙台宮城野区 仙台若林区
塩竈市 東松島市 松島町
七ヶ浜町 利府町 大郷町
□岩手県
大船渡市 釜石市 住田町
盛岡市 一関市
□山形県
中山町 米沢市
□茨城県
水戸市 日立市 常陸太田市
高萩市 北茨城市 笠間市
ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市
小美玉市 城里町 東海村
大子町 土浦市 石岡市
取手市 つくば市 筑西市
稲敷市 桜川市 鉾田市
□栃木県
大田原市 那須町 宇都宮市
益子町 芳賀町 栃木那珂川町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。