8日午前8時31分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福島県の楢葉町と富岡町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□福島県

楢葉町 富岡町

■震度2

□福島県

いわき市 相馬市 南相馬市

福島広野町 川内村 大熊町

双葉町 浪江町 新地町

白河市 田村市 本宮市

国見町 棚倉町





□宮城県登米市 角田市 岩沼市山元町 石巻市

■震度1

□福島県

葛尾村 飯舘村 福島市

郡山市 須賀川市 二本松市

福島伊達市 桑折町 川俣町

大玉村 鏡石町 天栄村

西郷村 泉崎村 矢祭町

石川町 玉川村 平田村

浅川町 古殿町 小野町



□宮城県

気仙沼市 栗原市 大崎市

色麻町 宮城加美町 涌谷町

宮城美里町 白石市 名取市

蔵王町 大河原町 村田町

柴田町 宮城川崎町 丸森町

亘理町 仙台宮城野区 仙台若林区

塩竈市 東松島市 松島町

七ヶ浜町 利府町 大郷町



□岩手県

大船渡市 釜石市 住田町

盛岡市 一関市



□山形県

中山町 米沢市



□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

高萩市 北茨城市 笠間市

ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市

小美玉市 城里町 東海村

大子町 土浦市 石岡市

取手市 つくば市 筑西市

稲敷市 桜川市 鉾田市



□栃木県

大田原市 那須町 宇都宮市

益子町 芳賀町 栃木那珂川町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。