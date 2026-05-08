― ダウは313ドル安と3日ぶりに反落、米国とイランの戦闘終結が停滞、前日までの上昇を受け利益確定売りに押される ―

ＮＹダウ 　　　49596.97 ( -313.62 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7337.11 ( -28.01 )
ＮＡＳＤＡＱ 　25806.20 ( -32.74 )
米10年債利回り　　4.384 ( +0.038 )

ＮＹ(WTI)原油 　　94.81 ( -0.27 )
ＮＹ金 　　　　　4710.9 ( +16.6 )
ＶＩＸ指数　　　　17.08 ( -0.31 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　62230 ( -900 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　62255 ( -875 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース