米国市場データ ＮＹダウは313ドル安と3日ぶりに反落 （5月7日）
― ダウは313ドル安と3日ぶりに反落、米国とイランの戦闘終結が停滞、前日までの上昇を受け利益確定売りに押される ―
ＮＹダウ 49596.97 ( -313.62 )
Ｓ＆Ｐ500 7337.11 ( -28.01 )
ＮＡＳＤＡＱ 25806.20 ( -32.74 )
米10年債利回り 4.384 ( +0.038 )
ＮＹ(WTI)原油 94.81 ( -0.27 )
ＮＹ金 4710.9 ( +16.6 )
ＶＩＸ指数 17.08 ( -0.31 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 62230 ( -900 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 62255 ( -875 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 49596.97 ( -313.62 )
Ｓ＆Ｐ500 7337.11 ( -28.01 )
ＮＡＳＤＡＱ 25806.20 ( -32.74 )
米10年債利回り 4.384 ( +0.038 )
ＮＹ(WTI)原油 94.81 ( -0.27 )
ＮＹ金 4710.9 ( +16.6 )
ＶＩＸ指数 17.08 ( -0.31 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 62230 ( -900 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 62255 ( -875 )
※( )は大阪取引所終値比
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