元政治家の石丸伸二が感極まり、朝のキッチンで涙を流す一幕にアレン様が「なになになに？」と驚くシーンがあった。

【映像】声を殺して…キッチンで一人で泣く石丸伸二

5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

最終日の早朝、キッチンで一人パンを口にしながら、しんじが突然涙を流していた。その様子にスタジオは「どうした？」「泣いてる？」「何なになに？」と心配の声をあげる。

その理由はランニング中の出来事だった。しんじは30分前、ランニングしていると地元の人に声をかけられたようで、スタッフに「（ランニング中に）パンをもらったんですよ。地元の方に。『石丸さんですよね？』って言われて。『応援してます、ずっと前から見てました』って言われて」と説明。見知らぬ土地での予期せぬ厚意にしんじは激しく心を揺さぶられたようで、「いや、うれしくて。だってここ全然知らない土地ですよ」と言い、「頑張んないといけないなって、一人で感動してました。予期せぬ何かを得ることが人生にはたまにある」と涙の理由を明かしていた。その姿にスタジオメンバーの玉城ティナは「しんじさんは素直な方なんですね」とコメントしていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。