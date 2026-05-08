巨人の3年目左腕・森田が10日の中日戦（バンテリンドーム）で今季初登板初先発する。川崎市のジャイアンツ球場で調整を終えると「いつ呼ばれてもいい準備はしてきた」と意気込みを語った。

昨季のチーム完投数はリーグ5位の2で、今季もここまで0だ。ただ、2軍ではすでに3完封を含むチーム4完投を記録している。その一人の森田は「完投することは求められるものでもあるので、2軍でできたことを1軍でもやれるように」とチームの今季初完投も視野に入れた。

2年目の昨季はプロ初勝利を含む3勝をマーク。今季は開幕ローテーション入りは逃したが、2軍で6試合に登板して1完封を含む3勝1敗、防御率1・17と好成績を残している。（村井 樹）

≪右肩に違和感で離脱中の伊織 重症ではない≫村田バッテリーチーフコーチが右肩の違和感で離脱中の山崎について「全く投げられない状態じゃない。もの凄く大きなことが起こってるわけではない」と現状を説明した。3月15日に右肩のコンディション不良のため故障班に合流。3日に2軍の広島戦で復帰登板を迎えたが、わずか2球で降板した。その後にMRI検査を受けており「答えを我々も待ってる」と語った。