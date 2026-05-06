シンガー・ソングライターのＣｈａｇｅ、ドラムボーカリストで女優のシシド・カフカがコラボレーションしたことが８日、発表された。「シシド・チャゲ」として、６月末にコラボ楽曲「Ｍａｇｉｃ Ｋｎｉｇｈｔ（魔法夜曲）」を配信リリースする。

ラジオ番組の共演をきっかけに、「いつかご一緒できれば」と願い続けていたシシドが満を持してオファー。Ｃｈａｇｅが快諾した。楽曲を書き下ろしたＣｈａｇｅは「あの夜、僕のラジオ番組に現れたカフカちゃんの声とリズムに、まだ鳴っていない音の気配を感じたんです。『いつか一緒に！』、そんな想（おも）いがようやく『口実』を持ちました。向き合った瞬間、想像はすぐに置き去りにされる。歌の余韻も、ドラマーとしての一打も、空気そのものを書き換えていく」と興奮気味。「シシド・チャゲ」というユニット名については「少し遊んでいるのに、不思議と核心を突いてくる。気づいたら僕は、その音の中に静かにのみ込まれていました。名前の通りに」と期待感を口にした。

カフカは「こんな未来があったなんて。Ｃｈａｇｅさんのお人柄、音楽を楽しむ心に触れる度に肯定され、正されていく、この機会、時間を存分に楽しんで参ります」と喜びをかみ締めた。デモ音源を受け取ったシシドは「この機会を音源だけで終わらせるのは惜しい。ライブでも共演したい」とラブコール。

７月１８日のライブイベント「西新宿ゴールデンナイトショー」（新宿ＲｅＮＹ）に、Ｃｈａｇｅがゲスト出演することが決まった。