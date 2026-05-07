旅系YouTuber・無敵のレオが6日、自身のX(旧ツイッター)を更新。収益化が停止されたことを報告した。無敵のレオは世界中を1人旅する様子を動画に収める動画クリエイター。2026年5月7日15時現在の登録者数は44万人。



【写真】秘境・マチュピチュで撮影する「無敵のレオ」 しばらくの間無職に…

無敵のレオは6日に突然「収益停止しました」と報告した。理由について「関連チャンネルが原因とのことで、以前に編集や運営で関わってたチャンネルが原因かと思うのですが原因究明して、 復活につとめてまいります」と知らせ、「いったん、無職のレオになりましたことを、 ご報告とさせていただきます」と記した。



同日にはYouTubeチャンネルに動画も公開。「今、ポーランドのクラクフにいるんですけど、朝起きたら無職になっていました」「29歳無職が爆誕してしまいました。笑いごとじゃないって」と一大事を伝えた。



収益停止の理由について「関連チャンネルが原因で停止しているとのことなんですけど、心当たりがあるんですよね」と告白。7年前に現在とは別のチャンネルで自身が投稿した動画があったといい、「お祭りの解説動画とかをあげていたんですけど、それが尾を引いてて、その動画がだめだと同じ運営者が同じチャンネルも停止する流れになっているようで、それに乗っかってしまった」と話した。



YouTube運営側に弁明の動画を送ったが、結果は実らず。「3ヶ月はいったん完全に収益が停止してしまうとのことです」と話し、「僕は今YouTube以外に全く何もしていないので、マジでまずいことになってきました」と危機を伝えた。



動画の更新について「お金が全てではないんですけど、旅YouTubeやるにあたって収益が取れていないと持続不可能なので」と、収益が見込めない間は投稿しない予定であることを報告。視聴者からスポンサーの提案などもあったというが、「自分のお金で自由にやるのが面白くて。お金いただいちゃうとあまり面白い動画が作れないと思うので」と断ったことを明かした。今後については「いったん3ヶ月は職を探そうと思います」「良いアルバイトあったらぜひ紹介してください」と伝えた。



（よろず～ニュース編集部）