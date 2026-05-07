1児の母・木村文乃、タッパーに詰めた「ワンオペヘトヘト飯」公開「親近感湧く」「栄養満点」の声
【モデルプレス＝2026/05/07】女優の木村文乃が5月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】「親近感湧く」38歳ママ女優、焼き加減抜群「ワンオペヘトヘト飯」公開
木村は、自身の食生活について「食事嫌いだった10代 外食かデリバリーだった20代 好きが義務になり自炊から遠ざかった30代」と回顧。「40目前のこの歳になって 毎日とりあえず何かしら作る様になって 大人になったなぁと感じた」とつづっている。「そんな今日のワンオペヘトヘト飯 （リアルすぎるから写真小さくしておくね）」と記し、半透明の保存容器に千切りのキャベツと薄切りのきゅうり、焼き色がついた肉が盛り付けられた食欲をそそる料理を披露している。
この投稿に、ファンからは「疲労回復にも良さそう」「栄養満点」「お肉と野菜のバランスがいい」「いつも尊敬する」「親近感湧く」などの声が上がっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】「親近感湧く」38歳ママ女優、焼き加減抜群「ワンオペヘトヘト飯」公開
◆木村文乃「ワンオペヘトヘト飯」披露
木村は、自身の食生活について「食事嫌いだった10代 外食かデリバリーだった20代 好きが義務になり自炊から遠ざかった30代」と回顧。「40目前のこの歳になって 毎日とりあえず何かしら作る様になって 大人になったなぁと感じた」とつづっている。「そんな今日のワンオペヘトヘト飯 （リアルすぎるから写真小さくしておくね）」と記し、半透明の保存容器に千切りのキャベツと薄切りのきゅうり、焼き色がついた肉が盛り付けられた食欲をそそる料理を披露している。
◆木村文乃の投稿に「親近感湧く」の声
この投稿に、ファンからは「疲労回復にも良さそう」「栄養満点」「お肉と野菜のバランスがいい」「いつも尊敬する」「親近感湧く」などの声が上がっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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