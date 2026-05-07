「田中碧は成功例」「香川真司がマンUにいた時…」イングランドの古豪はなぜ“日本化”を画策するのか。英国人記者が分析する背景「単なる選手以上の存在と認識されている」【現地発】

「田中碧は成功例」「香川真司がマンUにいた時…」イングランドの古豪はなぜ“日本化”を画策するのか。英国人記者が分析する背景「単なる選手以上の存在と認識されている」【現地発】