井上尚弥に敗れた中谷潤人　米記者が見た最強の挑戦者に“足りなかった出足”「イノウエにやや敬意を払いすぎた感があった」

井上と緊迫の攻防を繰り広げ、ハイレベルな差し合いを展開した中谷(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext

東京から世界に発信された“激闘”に対する評価は揺るぎない。

去る5月2日に東京ドームで実現した、ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者である井上尚弥（大橋）と、WBA＆WBC＆WBO同級1位の中谷潤人（M.T）による一戦は、前者が判定（3-0）で勝利。貫禄の防衛を果たした。

【動画】先読みし合いの異次元攻防 井上尚弥と中谷潤人が繰り広げた至高のパンチ合戦

両雄が32戦無敗という状況で実現した“運命の一戦”は、まさに至高の技術戦だった。

結果としてみれば、ド派手なKO決着でもなく、分かりやすいダウンシーンもなかった。しかし、会場に詰めかけた5万5000人が熱狂しただけでなく、NTTドコモが運営する『Lemino』で独占配信されたPPVの販売数が格闘技を通じた全興行トップに至った事実は、試合の影響力の大きさを物語った。

お茶の間をも虜にした井上と中谷のマッチアップ。その内容は“ボクシングの本場”である米国内でも高く評価されている。

元スポーツ専門局『ESPN』の敏腕記者で、スポーツジャーナリストのスティーブ・キム氏は、戦術的な駆け引きと打ち合いの両方が展開された試合を「名勝負と言うよりも堅実と言う方が正しい。それが正直なところだ」と評価。その上で「イノウエの素早さが全てを支配した。ナカタニはモンスターが繰り返す素早い出入りに全く対応できなかった」と分析した。

この待望されたメガマッチを制した井上について「殿堂入りにふさわしい実績を積み重ね続けている」と称えたキム氏。一方でキャリア初の黒星が付いた“最強の挑戦者”には、さらなる成長を求めた。