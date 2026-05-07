ドン・キホーテは、5月29日に「ドン・キホーテ市川駅北口店」（千葉県市川市）をオープンする。

ドン・キホーテ市川駅北口店は、東京都心へのアクセスも良好なベッドタウンとして人気のエリアに位置し、JR総武線「市川駅」北口から徒歩約1分の市川ビル9階に出店する。

12階建の施設内には、食品・生活用品を扱う店舗のほか、中層階には家電量販店・雑貨専門店などさまざまな業種のテナントが出店している。主婦層から都心通勤者まで幅広い層が駅前立地でワンストップショッピングができることから、上層階の同店ではより個々の消費者ニーズに寄り添い、トレンドや趣味嗜好性に長けた約3万点の商品を展開している。施設内の消費者ニーズに応えながら、市川エリアの地元民の日常生活に寄り添いいつまでも愛される店舗を目指す。

ビジネスシーンでも使用できる大手家電メーカーとコラボしたドンキ限定モバイルバッテリーなどの小物家電をはじめ、身だしなみアイテムの美容小物やスキンケア商品、フェイスシェーバーなどの男性用理美容家電も充実している。さらに、帰宅後の晩酌やパーティ需要のニーズにも応え、近年人気が高まっているテキーラ・ジンといった好みに合わせたお酒も豊富に取り扱っている。

また、同店の上階には学習塾・フィットネスジムのテナントもあり、学生や若年層が多く訪れることからプロテイン商品は15種類を用意、カラーコンタクトは約50種と数多く展開している。そのほか人気キャラクターグッズやSNSで話題のコスメ・韓国食品など、流行に敏感な若年層向けのトレンド品の取扱いも強化している。

［店舗概要］

名称：ドン・キホーテ市川駅北口店

営業時間：9:00〜24:00

所在地：千葉県市川市市川一丁目4番10号 9階

交通：電車／JR総武線 市川駅北口から徒歩約1分

開店日：5月29日（金）9:00

売場面積：1181.3m2

建物構造：鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下3階付12階建うち営業施設は9階

商品構成：食品、日用消耗品、家庭雑貨品、化粧品、衣料品、スポーツ用品、家電製品、他

駐車台数：なし

駐輪台数：354台（施設共有）

ドン・キホーテ＝https://www.donki.com