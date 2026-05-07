カゴメは、季節限定の「野菜生活100 完熟ゴールデンパインミックス」を6月2日から9月下旬まで期間限定で発売する（在庫がなくなり次第、販売終了）。

「野菜生活100 完熟ゴールデンパインミックス」は、南国の陽射しをたっぷり浴びた、芳醇な甘みのゴールデンパインの味わいに仕上げた野菜・果実100％ミックスジュース（野菜汁50％＋果汁50％＝100％）。砂糖不使用で、1日分のビタミンC（栄養素等表示基準値（2025）に基づく）（コップ1杯200mlあたり）、クエン酸を摂ることができ、季節限定のおいしさを家族みんなで楽しめる。



「野菜生活 100 完熟ゴールデンパインミックス」

同品を使った簡単アレンジとして、野菜生活100とサイダーを混ぜるだけでできる「カラフルソーダ」をおすすめしている。

カゴメは、野菜や果実に関する様々な知見を活かした商品を展開することで野菜や果実のおいしさ、楽しさを届け、人々の健康に貢献していく考え。

［小売価格］290円前後（税込）

［発売日］6月2日（火）

カゴメ＝https://www.kagome.co.jp