全長5.1m！ レクサスが新型「“高級”3列SUV」を初公開！

2026年5月7日、レクサスはブランド初となるバッテリーEV（BEV）専用の3列シートSUVとなる、新型「TZ」を世界初公開しました。

日本国内では2026年冬頃の発売が予定されており、次世代の高級SUV市場を牽引する存在として大きな注目を集めています。

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新型TZは、高い走行性能や最新のパワートレインもさることながら、これまでのSUVの常識を覆すような「内外装のデザイン」に並々ならぬこだわりが詰め込まれたモデル。

今回、この全く新しいラグジュアリーSUVがどのようなルックスと室内空間を備えているのか、デザイン面に目を向けて詳しく見ていきましょう。

新型TZのエクステリアにおけるデザインテーマは、「プロボカティブ・シンプリシティ（挑発的なシンプルさ）」と名付けられたもの。

無駄な装飾を削ぎ落としたクリーンな造形でありながら、レクサス特有の鋭いエッジを効かせることで独自の存在感を放ち、見る者に強烈な印象を与えています。

フロントフェイスには、近年のレクサス車で採用が進む「スピンドルボディ」という新しい表現が取り入れられました。

かつての巨大なグリルにかわって、ボディ全体でも糸巻き（スピンドル）の形を表現するデザインとなっており、EVならではのスムーズな顔つきも合わさり未来感を強調します。

ボディサイズは全長5100mm×全幅1990mm×全高1705mmという堂々とした体躯を誇りますが、横から見たシルエットに鈍重な雰囲気は一切ありません。

BEV専用のプラットフォームを採用したことで、重いバッテリーを床下に敷き詰めつつ、前後のタイヤの間隔（ホイールベース）を3050mmと長くとることができ、低重心で伸びやかなプロポーションを実現しているのです。

さらに驚くべきは、その空力性能です。

箱型の大きなボディになりがちな3列シートSUVでありながら、新型TZは車体の表面を滑らかに整え、ルーフやフェンダーの形状を徹底的に調整。

前から後ろへと綺麗に風を受け流すことで、空気抵抗を示す「Cd値」は0.27という、背の低いセダンにも匹敵するトップクラスの数値を叩き出しています。

そしてリア周りに配置された横一文字のテールランプや、新色として設定された鮮やかな「エーテルブルー」のボディカラーが、機能美と造形美を見事に両立しました。

続いて、インテリア（内装）に目を向けてみましょう。室内の開発テーマはずばり「ドライビング・ラウンジ」。

単なる移動手段ではなく、家族やゲスト全員が笑顔でくつろげる上質な空間作りが徹底されています。

一般的に3列シートのSUVは、どうしても一番後ろの席（サードシート）が狭くなり「緊急用のオマケ」として扱われがちです。

しかし新型TZでは、長いホイールベースとBEV特有のフラットな床面を最大限に活かし、3列目の座席位置をあえて下げる構造を採用。

これにより、身長の高い大人でも無理なく乗り降りでき、ゆったりと座れる実用的な居住スペースを確保しました。

さらに見上げれば、そこには世界最大級の広さを誇る「パノラマルーフ」が広がっています。

この巨大なガラス屋根によって、1列目から3列目までのすべての乗員が、まるでオープンカーのような圧倒的な開放感を味わうことが可能。

もちろん日差しが強い時には、ワイヤー駆動式の巨大な日よけシェードが日光を防いでくれます。

また、レクサスのSUVとしては初めて、助手席と2列目シートに足を伸ばせる「オットマン」が採用され、まるで最高級セダンの後席にいるかのようなリラックス姿勢をとることができます。

これらにくわえて、新型TZでは乗る人の「五感」を刺激する先進的なおもてなし機能も備わっています。

「センサリーコンシェルジュ」と呼ばれるシステムは、21個ものスピーカーから流れる高音質な音楽に合わせて車内のイルミネーションの明るさを変化させたり、京都の竹林をイメージした上品な香りを漂わせたりと、気分に合わせた空間演出を行ってくれます。

運転席周りのデザインも非常にスマートで、「レスポンシブ・ヒドゥン・スイッチ」と呼ばれる操作パネルは、普段はすっきりと何もない平滑な面に見えますが、操作が必要な時にだけ表示が浮かび上がり、押すと物理的なスイッチのような確かなクリック感が指先に伝わるという、美しさと使いやすさを両立した仕掛けになっています。

そして環境への配慮（サステナビリティ）がデザインに組み込まれている点も、現代のラグジュアリーカーならではの特徴です。

車内の装飾パーツには、四国の伝統的な竹細工の技術を応用した「フォージド・バンブー」という素材が使われているほか、リサイクルされたアルミニウムも積極的に採用。

日本らしい美意識と環境保護を見事に融合させています。

このように、レクサスが総力を挙げて生み出した新型TZは、ただ電気で走るだけの大きなクルマではありません。

空気を切り裂いて進む美しいエクステリアと、広さ・光・音・香りまでを緻密にデザインした極上のラウンジインテリアを備えた、新しい時代の高級車のあり方を鮮やかに提示する1台となっているのです。