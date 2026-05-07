しゃぶ葉、人気企画「牛たん食べ放題」が5・14より限定復活 肉にぴったりな“爽やか”レモンメニュー充実【おすすめの食べ方アレンジあり】
すかいらーくレストランツが運営するしゃぶしゃぶ食べ放題・バイキング専門店「しゃぶ葉」は、14日から期間限定で『初夏の牛たんフェア』を開催。昨年人気を集めた「牛たん食べ放題」が復活し、牛たんにぴったりなレモンだれ・だしも登場する。
【写真】しゃぶ葉「牛たん食べ放題」のたれ＆薬味を組み合わせたおすすめアレンジ
フェアは7月中旬まで実施予定。対象コースは「牛たん食べ放題コース」と「牛たん＆国産牛食べ放題コース」で、しゃぶ葉全店で販売する（※マロニエゲート銀座2店、心斎橋パルコ店、ドン・キホーテ浅草店はメニューが一部異なる）。
「牛たん食べ放題」は、昨年の開催時にSNSでも話題となった人気企画。昨年実施時の「牛たん」の累計提供数は約671万皿にのぼり（※2025年2月27日〜3月12日／5月15日〜9月10日）、終了後も再開を望む問い合わせが寄せられていたという。
フェアの実施に合わせて、定番の「レモンハーブだし」も復活。牛たんコースを注文すると「レモンハーブだし」が無料となる。また、今回のフェアのために開発された「牛テールだし」が新登場。牛テールの白湯スープと野菜のだしを合わせた、優しいだし感や旨みが特徴のだしで、追加料金なしで選択が可能だ。
さらに、毎年好評の塩だれがリニューアルし「瀬戸内塩レモンだれ」として新登場。デザートとして「レモンゼリー」が、アルコールメニューに「檸檬堂うちわりレモン」が復活するなど、“レモンづくし”の内容となっている。
また、“厳選国産豚”の「赤城山麓豚」も合わせて復活するほか、牛たんコース限定で「カクテキ」も食べ放題となる。
「牛たん食べ放題コース」は、大人が平日ランチ3519円、平日ティナー4179円。土日祝日はこれに220円が増額となる（※一部の都心価格店舗では330円）。小学生は全時間帯共通で1099円、幼児は無料（すべて税込）。平日ランチは16時まで時間無制限で提供している（※14時40分以降の注文は80分時間制限。また、一部店舗では実施していない）。
【牛たんのオススメの食べ方例】
■だし
・レモンハーブだし
→レモンハーブだしに、中華麺・お好みの具材を入れ、取り皿に盛り付け。最後に氷を入れればひんやりラーメンに
・牛テールだし
→牛テールの白湯スープと野菜のだしを合わせた、優しいだし感や旨みが特徴。胡椒の香りとすっきりとした味わいが楽しめる。これに野菜、肉、麺を加えてタンメン風に。野菜やカクテキ、肉、ごはんを入れればクッパ風に
■調味料
・瀬戸内塩レモンだれ
→これにネギミックスを加えれば「ねぎ塩レモンだれ」が完成
・サムジャン
・ごま油＋塩
■野菜
・小ねぎ
・ミニトマト
・カクテキ
【写真】しゃぶ葉「牛たん食べ放題」のたれ＆薬味を組み合わせたおすすめアレンジ
フェアは7月中旬まで実施予定。対象コースは「牛たん食べ放題コース」と「牛たん＆国産牛食べ放題コース」で、しゃぶ葉全店で販売する（※マロニエゲート銀座2店、心斎橋パルコ店、ドン・キホーテ浅草店はメニューが一部異なる）。
フェアの実施に合わせて、定番の「レモンハーブだし」も復活。牛たんコースを注文すると「レモンハーブだし」が無料となる。また、今回のフェアのために開発された「牛テールだし」が新登場。牛テールの白湯スープと野菜のだしを合わせた、優しいだし感や旨みが特徴のだしで、追加料金なしで選択が可能だ。
さらに、毎年好評の塩だれがリニューアルし「瀬戸内塩レモンだれ」として新登場。デザートとして「レモンゼリー」が、アルコールメニューに「檸檬堂うちわりレモン」が復活するなど、“レモンづくし”の内容となっている。
また、“厳選国産豚”の「赤城山麓豚」も合わせて復活するほか、牛たんコース限定で「カクテキ」も食べ放題となる。
「牛たん食べ放題コース」は、大人が平日ランチ3519円、平日ティナー4179円。土日祝日はこれに220円が増額となる（※一部の都心価格店舗では330円）。小学生は全時間帯共通で1099円、幼児は無料（すべて税込）。平日ランチは16時まで時間無制限で提供している（※14時40分以降の注文は80分時間制限。また、一部店舗では実施していない）。
【牛たんのオススメの食べ方例】
■だし
・レモンハーブだし
→レモンハーブだしに、中華麺・お好みの具材を入れ、取り皿に盛り付け。最後に氷を入れればひんやりラーメンに
・牛テールだし
→牛テールの白湯スープと野菜のだしを合わせた、優しいだし感や旨みが特徴。胡椒の香りとすっきりとした味わいが楽しめる。これに野菜、肉、麺を加えてタンメン風に。野菜やカクテキ、肉、ごはんを入れればクッパ風に
■調味料
・瀬戸内塩レモンだれ
→これにネギミックスを加えれば「ねぎ塩レモンだれ」が完成
・サムジャン
・ごま油＋塩
■野菜
・小ねぎ
・ミニトマト
・カクテキ