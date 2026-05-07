なにわ男子・高橋恭平、大阪駅前でのプライベートショット公開「おかえり」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/05/07】なにわ男子の高橋恭平が7日、自身のInstagramを更新。大阪駅前でのプライベート写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】なにわ男子メンバーの私服姿 地元で満面の笑み
高橋は「久しぶりの」と文章を添え、大阪駅を背景に手を大きく上げてピースする写真を投稿。黒縁の眼鏡をかけたラフな服装に身を包み、オフ感に溢れている。2枚目には、カメラに背を向け大阪駅に手を振る姿を映した。
5月7日に開催された映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）のイベントで大阪を訪れた高橋。地元凱旋となったこの投稿には、「おかえり！」「大阪楽しめたかな」「顔が小さくて手足も長い」「スタイル良すぎ！」と多くの反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】なにわ男子メンバーの私服姿 地元で満面の笑み
◆高橋恭平、大阪駅前でのプライベート写真を投稿
高橋は「久しぶりの」と文章を添え、大阪駅を背景に手を大きく上げてピースする写真を投稿。黒縁の眼鏡をかけたラフな服装に身を包み、オフ感に溢れている。2枚目には、カメラに背を向け大阪駅に手を振る姿を映した。
◆高橋恭平の投稿に反響
5月7日に開催された映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）のイベントで大阪を訪れた高橋。地元凱旋となったこの投稿には、「おかえり！」「大阪楽しめたかな」「顔が小さくて手足も長い」「スタイル良すぎ！」と多くの反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】