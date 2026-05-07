北斗晶、生放送を早退し義娘・凛の引退試合へ「一生に一度の娘の晴れ舞台」

タレントの北斗晶が6日に自身のアメブロを更新。長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛の引退セレモニーに駆けつけたことを報告した。

この日、北斗は「我が家のゴールデンウィーク中のメインイベントでもありました凛ちゃん現役引退」と切り出し、凛が5日の大会をもって10年間の現役生活を終えたことを報告。自身は当日に生放送の仕事があったため「どうしても試合開始時間には行けず」と明かすも「一生に一度の娘の晴れ舞台だからと…番組終了の5分前くらいに【行け行け！！】とスタジオを出させてくださいました」と、共演者やスタッフの計らいで早退できたことを説明した。

そのおかげで、試合を最初から観戦することはできなかったものの「最後の10カウントゴングは、しっかり見届けてやる事が出来ました」と安堵した様子でコメント。「何よりも、怪我なく大好きな仲間や先輩、後輩と戦いリングを降りられたので家族としてはそれが1番安心しました」と心境を吐露した。

会場には大勢の知人やお笑いコンビ・ハイヒールのモモコも駆けつけてくれたといい「皆さんの温かさに心が熱くなるばかりでした」と感謝を述べた。

また、健之介さんが「華やかに引退式を迎えられる様に夜な夜な入場VTRを作成してあげてました。（旦那としての陰ながらの応援と支えだと思います）」と、凛を支えていたことを明かした。

最後に「沢山の皆様への感謝は今後、明るく楽しく元気に自分の人生を過ごしていく事だと思います」と凛へのエールをつづり、ブログを締めくくった。