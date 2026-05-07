aespaカリナ「メットガラ」での白ドレス姿で美肩＆デコルテ公開「国宝級の美しさ」「まるでプリンセス」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/05/07】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が5月6日、自身のInstagramを更新。白いドレスのと黒いガウンのコーディネートを披露し、注目を集めている。
【写真】紅白出場人気K-POP美女「とにかく綺麗」世界的イベントでのドレス姿が話題
カリナは黒いハートの絵文字とともに「＠prada」と高級ブランド、プラダのアカウントをメンションし、写真を投稿。「＃MetGala」と合わせて記し、日本時間5月5日にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されるファッションの祭典「コスチューム・ インスティテュート・ガラ」（通称：MET GALA）でのドレス姿を披露した。韓国の民族衣装であるチマ・チョゴリを彷彿とさせるデザインの黒いガウンを羽織り、その下にショルダーのストラップと胸元にビジューがたっぷりとあしらわれた、肩からデコルテのラインが美しく際立つデザインのドレスを合わせたコーディネートとなっている。投稿ではガウンで全身を覆った姿から、肩を出した姿、ガウンを完全に脱いでドレスの身になった姿など、様々な着こなしを見ることができる。
また、別の投稿では同じくaespaのメンバー、ニンニン（NINGNING）との2ショットを披露。光り輝くキャミソールミニドレスを着たニンニンと、胸元がシースルーになった黒いミニドレスを着たカリナの姿を公開している。
この投稿には「とにかく綺麗」「まるでプリンセスですね」「韓国の伝統とドレスが融合してアート」「国宝級の美しさ」「メットガラが似合う」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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◆aespaカリナ、美スタイル際立つドレス姿披露
カリナは黒いハートの絵文字とともに「＠prada」と高級ブランド、プラダのアカウントをメンションし、写真を投稿。「＃MetGala」と合わせて記し、日本時間5月5日にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されるファッションの祭典「コスチューム・ インスティテュート・ガラ」（通称：MET GALA）でのドレス姿を披露した。韓国の民族衣装であるチマ・チョゴリを彷彿とさせるデザインの黒いガウンを羽織り、その下にショルダーのストラップと胸元にビジューがたっぷりとあしらわれた、肩からデコルテのラインが美しく際立つデザインのドレスを合わせたコーディネートとなっている。投稿ではガウンで全身を覆った姿から、肩を出した姿、ガウンを完全に脱いでドレスの身になった姿など、様々な着こなしを見ることができる。
◆aespaカリナの投稿に反響
この投稿には「とにかく綺麗」「まるでプリンセスですね」「韓国の伝統とドレスが融合してアート」「国宝級の美しさ」「メットガラが似合う」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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