ローソンストア100『デカ盛りチャレンジ』開催 驚きの長さの「ロ――――ルケーキ」登場
ローソンストア100が運営する「ローソンストア100」は、13日から26日までの2週間、価格は据え置きでボリュームアップした商品などを展開する「デカ盛りチャレンジ」を開催する。
【写真】おトクに満腹に！1組増量の「トリプルメンチカツサンド」
長引く物価高騰の影響により、食品の値上げが続く厳しい社会情勢の中、ローソンストア100では「毎日の食事をオトクに、心ゆくまで楽しんでいただきたい」という想いから、過去の実施時に大きな反響が寄せられた「デカ盛りチャレンジ」を今年も開催。今回のデカ盛りチャレンジでは、弁当や人気のおにぎり、パン、デザートなどを、値段据え置きでの増量や、デカ盛りサイズの商品として登場。手にとった瞬間の驚きと、食べた後の満足感を追求したラインナップを展開する。
【第1弾】5月13日（水）〜5月19日（火）
「ダブルロースカツカレー」538円
人気の「ロースカツカレー」を値段そのままでボリュームアップ。ロースカツを通常の2倍乗せた、圧倒的な食べ応えの自信作。
「ばくだんおにぎり和風ツナマヨ」157円
定番の「直巻おにぎり 具しっかり和風ツナマヨ」が、価格据え置きで「ばくだんサイズ」に進化。中具もしっかり入った、重量感あふれる満足度の高いおにぎり。
「トリプルたまごサンド」289円
人気のたまごサンドを1組増量し、3組入になった特別仕様。シェアして食べるのはもちろん、たまごを存分に味わいたい人におすすめの、ずっしりとした重みのトリプルサンド。
【第2弾】5月20日（水）〜5月26日（火）
「ばくだんおにぎり 直火で炙った焼豚」162円
人気の「直火で炙った焼豚おにぎり」がお値段そのままにサイズアップ。ガッツリ食べたいにもぴったりの食べ応え。
「トリプルメンチカツサンド」298円
食べ応えのあるのメンチカツサンドを1組増量してトリプル仕様にしたメンチカツサンド。おトクに満腹になれる、コスパ抜群のサンドイッチ。
「ロ――――ルケーキ りんご＆カスタード」171円
驚きの長さながら、食べやすいカット済みのロールケーキ。大満足の「9枚入り」で、シェアして食べるのにも、ご褒美として独り占めするのにも最適なスイーツ。
※価格は全て税込
【写真】おトクに満腹に！1組増量の「トリプルメンチカツサンド」
長引く物価高騰の影響により、食品の値上げが続く厳しい社会情勢の中、ローソンストア100では「毎日の食事をオトクに、心ゆくまで楽しんでいただきたい」という想いから、過去の実施時に大きな反響が寄せられた「デカ盛りチャレンジ」を今年も開催。今回のデカ盛りチャレンジでは、弁当や人気のおにぎり、パン、デザートなどを、値段据え置きでの増量や、デカ盛りサイズの商品として登場。手にとった瞬間の驚きと、食べた後の満足感を追求したラインナップを展開する。
「ダブルロースカツカレー」538円
人気の「ロースカツカレー」を値段そのままでボリュームアップ。ロースカツを通常の2倍乗せた、圧倒的な食べ応えの自信作。
「ばくだんおにぎり和風ツナマヨ」157円
定番の「直巻おにぎり 具しっかり和風ツナマヨ」が、価格据え置きで「ばくだんサイズ」に進化。中具もしっかり入った、重量感あふれる満足度の高いおにぎり。
「トリプルたまごサンド」289円
人気のたまごサンドを1組増量し、3組入になった特別仕様。シェアして食べるのはもちろん、たまごを存分に味わいたい人におすすめの、ずっしりとした重みのトリプルサンド。
【第2弾】5月20日（水）〜5月26日（火）
「ばくだんおにぎり 直火で炙った焼豚」162円
人気の「直火で炙った焼豚おにぎり」がお値段そのままにサイズアップ。ガッツリ食べたいにもぴったりの食べ応え。
「トリプルメンチカツサンド」298円
食べ応えのあるのメンチカツサンドを1組増量してトリプル仕様にしたメンチカツサンド。おトクに満腹になれる、コスパ抜群のサンドイッチ。
「ロ――――ルケーキ りんご＆カスタード」171円
驚きの長さながら、食べやすいカット済みのロールケーキ。大満足の「9枚入り」で、シェアして食べるのにも、ご褒美として独り占めするのにも最適なスイーツ。
※価格は全て税込