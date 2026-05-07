サッカー日本代表は前回のワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会以降、ドイツ、ブラジル、イングランドとＷ杯優勝経験のある強豪を次々と破り、初優勝を掲げて北中米３か国大会に臨む。

世界の背中を追いかけてきた日本サッカーの「現在地」を探る。

日本の現在地＜１＞

３月３０日、イングランド代表戦の前日記者会見。日本代表の森保監督は、外国メディアからＷ杯優勝の可能性を問われ、こう答えた。「たとえイングランドに勝利したとしても、Ｗ杯（の結果）に直結するとは考えていない。我々はダークホースとして優勝を狙う」

前回Ｗ杯後、日本の選手たちはさらにステップアップを遂げ、欧州５大リーグのレギュラー級でも代表入りが確約されない時代になった。背景には若くして海を渡った選手たちの奮闘がある。言語も文化も異なる欧州では、日本以上に成功するのが難しい。オランダから欧州生活をスタートさせた堂安（フランクフルト）は「練習中から全員が敵だと思ってやっていた」と語る。

そんな異国で積極的に日本人を受け入れてきたのが、日本企業が経営権を持つベルギー１部のシントトロイデンだ。冨安（アヤックス）、遠藤（リバプール）、鈴木彩（パルマ）らをＪクラブから獲得し、欧州５大リーグへ送り込んだ。シントトロイデンが門戸を広げたことで、日本から多くの選手が西欧のクラブへ移籍するようになり、日本から直接５大リーグに行くケースも増えてきた。

現在、日本代表の候補者リストには、欧州組だけで約１００人の名前が並ぶ。シントトロイデンの立石敬之ＣＥＯ（最高経営責任者）は「（色んなクラブに）日本人を高く評価するダイレクターが出てきて、パスウェー（進路）が増えた。この積み上げが日本の強化になる」と説明する。

だが、世界的なビッグクラブで出場機会を得ているのは、独１部バイエルン・ミュンヘンの伊藤のみ。それも準レギュラーの扱いだ。一方、フランスやスペインといったＷ杯優勝の有力候補に挙げられる強豪は、主力の多くがビッグクラブの中心選手。日本代表前主将の吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）はかつて、「欧州チャンピオンズリーグで優勝できるようなチームのレギュラーが増えれば、日本代表も次のステップにいける」と語っていたが、「大国」との差は大きい。

菅原（ブレーメン）は「上に行く選手は大一番で結果を出せる。生きるか死ぬかの試合を毎回やっていくしかない」と話す。世界のトップ集団への踊り場にいるのか。それとも大きな壁に阻まれているのか。歴史を切り開くための挑戦は続く。