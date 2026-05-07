全基準A評価、是正勧告ゼロで7年間の認定取得！ 芝浦工業大学「2025年度大学評価（認証評価）」

記事ポイント 芝浦工業大学が公益財団法人大学基準協会の2025年度大学評価（認証評価）で「適合」認定を取得内部質保証・教育・学生支援など全基準でA評価、是正勧告・改善課題の指摘ゼロ教学マネジメントと修学支援のデータ連携、多様な学修空間の整備が長所として評価 芝浦工業大学が公益財団法人大学基準協会の2025年度大学評価（認証評価）で「適合」認定を取得内部質保証・教育・学生支援など全基準でA評価、是正勧告・改善課題の指摘ゼロ教学マネジメントと修学支援のデータ連携、多様な学修空間の整備が長所として評価

芝浦工業大学が、大学基準協会による2025年度大学評価（認証評価）で「適合」認定を受けます。

内部質保証・教育・学生支援・社会連携・大学運営・財務など全基準でA評価を取得し、是正勧告と改善課題の指摘はありません。

認定期間は2026年4月1日から2033年3月31日までの7年間です。

芝浦工業大学「2025年度大学評価（認証評価）」





認定機関：公益財団法人大学基準協会評価年度：2025年度認定結果：「適合」認定期間：2026年4月1日〜2033年3月31日（7年間）全基準評定：A（是正勧告・改善課題の指摘なし）

芝浦工業大学（東京都江東区）は、工学部・システム理工学部・デザイン工学部・建築学部・大学院理工学研究科の4学部1研究科を擁し、豊洲（東京都）と大宮（埼玉県）の2キャンパスに約1万人の学生と約300人の専任教員が所属しています。

今回の認証評価では、全10基準すべてでA評価を獲得します。

A評価は「大学基準に照らして良好な状態にあり、理念・目的を実現する取り組みが概ね適切である」と定義されています。

評価で特に長所として挙げられたのは、教学マネジメントと修学支援のデータによる一体化、そして多様な学修空間の整備という2点です。

理工系大学として「理工学教育日本一」を掲げる同大の取り組みが、教育環境・運営の両面で高く評価されます。

教学マネジメントと修学支援のデータ連携





芝浦工業大学では、学位授与の方針（ディプロマポリシー）をさらに細分化した学修・教育到達目標を「mDP」と呼び、各授業科目の到達目標との対応を可視化しています。

各科目のシラバスにはmDPとの対応が明記されており、学生は学期末に「自己評価・授業評価アンケート」で自らの学修を振り返ります。

振り返りの結果・成績・履修状況など複数のデータは「SITポートフォリオ」に統合され、学生へのフィードバックに活用されています。

大学基準協会はこの仕組みを「教学マネジメントと修学支援が有機的に結びついた取り組みとして高く評価できるものとなっている」と長所として明記します。

授業の目標設定から振り返り・記録・フィードバックまでが一つのデータ基盤でつながっている点が、他大学との差別化につながっています。

多様な学修空間の整備





大宮キャンパスのラーニングコモンズ「イ・コ・バ」は、学科・課程・研究室を越えた学生が個人とグループ、それぞれの目的に合わせて自由に学習や制作を行える空間です。





豊洲キャンパスのファブラボ「テクノプラザIV」は、ものづくりと制作活動に特化した実習系の学修空間として機能しています。





豊洲キャンパスの建築学部オープンラボは、建築を学ぶ学生が他学科の知見とも交差しながら制作や研究を深められる開放的なつくりになっています。





大宮キャンパスの学生ラウンジは、授業の合間や放課後に学生が交流・休憩・自習をゆったりと行える場として整備されています。

「オープンラボ」「ラーニングコモンズ」「学生ラウンジ」「グローバルラーニングコモンズ」を各キャンパスに配置し、学生が目的に応じて使い分けられる環境が整っています。

大学基準協会はこれらの空間を「大学が目指す『理工学教育日本一』につながるような深い学びのための多様な学習空間」と評し、工学系の教育研究を志向する同大の理念を教育環境面で体現していると認めました（基準8 教育研究等環境）。

主体的・協働的な学びを促進する空間設計が、学生の学修深化につながっていると評価されています。

今回の認証評価で全基準A評価・是正勧告ゼロという結果を得た芝浦工業大学は、2027年の創立100周年に向けてアジア工科系大学トップ10を目標に掲げ、教育・研究・社会貢献に取り組んでいます。

mDPとSITポートフォリオによるデータ連携と、豊洲・大宮の2キャンパスに展開する多様な学修空間は、理工系の深い学びを支える具体的な基盤として機能しています。

芝浦工業大学「2025年度大学評価（認証評価）」の紹介でした。

よくある質問

Q. 認証評価の「適合」認定はどのくらいの期間有効ですか。

A. 2026年4月1日から2033年3月31日までの7年間が認定期間です。

Q. 評価で長所とされた「SITポートフォリオ」とは何ですか。

A. 学生の自己評価・授業評価アンケートの結果、成績、履修状況などの学修データを統合し、学生にフィードバックするシステムです。

mDP（学修・教育到達目標）との対応も可視化されています。

Q. 芝浦工業大学のキャンパスはどこにありますか。

A. 東京都の豊洲キャンパスと埼玉県の大宮キャンパスの2拠点で、4学部1研究科が運営されています。

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