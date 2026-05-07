【40代男女が選ぶ】春に行きたい「宮崎県の旅行先」ランキング！ 2位「願いが叶うクルスの海」を抑えた1位は？
仕事や家庭に忙しい40代にとって、花の香りが漂う春の小旅行は自分を労わる最高のご褒美になるはずです。美しい景観と土地ならではのぜいたくを味わえる、この時期にこそ訪れたい注目スポットを厳選しました。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国40代の男女256人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【40代限定】春に行きたいと思う「宮崎県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「観光地でありパワースポットとして有名なので行ってみたい」（40代女性／埼玉県）、「春だと気候もよくて青い海の絶景が映えると思うのと、パワースポットなので是非見に行きたいです」（40代女性／香川県）、「名前だけでもワクワクするが、春の暖かくて波も穏やかな時期に行って、海を見たり、風を感じたり、自然の緑を見てみたい」（40代女性／千葉県）といったコメントがありました。
回答者からは、「ハイキングによい季節かつ、名産の牛乳を飲みたいです」（40代女性／千葉県）、「新緑の高千穂で心身ともにリフレッシュできそうたため」（40代女性／京都府）、「小学生の子連れで行きたいので、暑すぎる夏を避けて、過ごしやすい春先が楽しみやすそうだから」（40代女性／福岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国40代の男女256人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【40代限定】春に行きたいと思う「宮崎県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：願いが叶うクルスの海／36票2位は、日向市にある絶景スポット「願いが叶うクルスの海」です。波の侵食によって岩が「叶」という文字に見えることから、願いが叶うパワースポットとして知られています。春の澄んだ青空と日向灘の青い海が織りなす景色は非常にロマンチックで、心地よい海風を感じながらのドライブに最適です。
回答者からは、「観光地でありパワースポットとして有名なので行ってみたい」（40代女性／埼玉県）、「春だと気候もよくて青い海の絶景が映えると思うのと、パワースポットなので是非見に行きたいです」（40代女性／香川県）、「名前だけでもワクワクするが、春の暖かくて波も穏やかな時期に行って、海を見たり、風を感じたり、自然の緑を見てみたい」（40代女性／千葉県）といったコメントがありました。
1位：高千穂峡／121票1位に選ばれたのは、国の名勝・天然記念物である「高千穂峡」でした。阿蘇の火山活動により形成された柱状節理の断崖が続く渓谷で、貸しボートから見上げる「真名井の滝」は幻想的な美しさ。春の新緑に包まれる高千穂は、まさに神話の里らしい神秘的な空気を感じられる特別な場所として支持されました。
回答者からは、「ハイキングによい季節かつ、名産の牛乳を飲みたいです」（40代女性／千葉県）、「新緑の高千穂で心身ともにリフレッシュできそうたため」（40代女性／京都府）、「小学生の子連れで行きたいので、暑すぎる夏を避けて、過ごしやすい春先が楽しみやすそうだから」（40代女性／福岡県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)