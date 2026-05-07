【B1CS QF 見どころ】年間王者をかけた短期決戦が開幕！初出場は長崎のみ…4強に生き残るのはどのクラブか

【(C) B.LEAGUE】

Bリーグの年間王者を決する「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」が5月7日から幕を開ける。過酷なレギュラーシーズンを勝ち抜いた8チームが、頂点をかけて火花を散らす。



先陣を切るのは、全体1位の長崎ヴェルカvsワイルドカード4位のアルバルク東京。西地区初優勝を果たして初のCSに挑む長崎は、90試合連続でチケット完売中のハピネスアリーナを味方につけ初戦突破を目指す。レギュラーシーズンで見せたリーグ1位の攻撃力を短期決戦でも発揮できるか。古巣を迎え撃つ馬場雄大は、攻撃の活性化から守備の要まで、この試合の最大のキーマンだ。



ホームで初のCSを戦う長崎【(C) B.LEAGUE】

A東京は長崎を上回る選手層が大きなアドバンテージ。メンバーを入れ替えながら、ディフェンスの強度を保ち続けることが敵地で2勝を奪う条件だ。その中でもスタンリー・ジョンソンとイヒョンジュンをいかに封じるかが重要。小酒部泰暉にはエースキラーとしての働きに大きな期待がかかる。



5月8日からは、ウィングアリーナ刈谷でシーホース三河と琉球ゴールデンキングスが激突する。西地区2位に食い込んだ三河は、ライアン・リッチマンヘッドコーチ体制で初のホーム開催権を獲得。2年連続でクォーターファイナル敗退の悔しさを原動力に、4年連続ファイナリストを返り討ちにできるか。



試合を優位に進めるには、琉球の強みであるリバウンドで互角の争いを繰り広げることが不可欠。一度火がつくと止まらないヴィック・ローと岸本隆一へは、長野誠史、ジェイク・レイマンを中心に封じ込めたい。琉球としても三河を引っ張る西田優大とダバンテ・ガードナーへの対応がカギを握る。2022-23シーズン以来のCSの舞台に立つ佐土原遼が存在感を示せるか注目だ。



千葉ジェッツvs群馬クレインサンダーズ、宇都宮ブレックスvs名古屋ダイヤモンドドルフィンズの顔合わせは5月9日からスタート。9大会連続出場を果たした千葉Jは、本拠地に2年連続出場の群馬を迎え撃つ。リーグ最少の平均73.0失点を記録した群馬の守備を打ち破るには、随所に3Pシュートを射抜かなければならない。ベンチスタートが予想される富樫勇樹と金近廉が流れを引き寄せ、アリーナの熱狂を渦に巻き込みたい。



アウェーに乗り込む群馬は、攻守の要であるケリー・ブラックシアー・ジュニアが本来のパフォーマンスを発揮できるか。藤井祐眞、コー・フリッピンといったガード陣も泥臭くリバウンドに絡み、球際で上回ることができれば初のセミファイナル進出が見えてくる。



小川のペイントアタックからの展開に注目【(C) B.LEAGUE】

東地区を3連覇した宇都宮ブレックスは、全体2位の位置からクラブ初のBリーグ連覇を狙う。名古屋Dの強みは、リーグ屈指の守備力とリバウンドの強さ。宇都宮は相手を上回る堅守から主導権を握り、比江島慎、小川敦也のペイントアタックから得意の3Pシュートを沈めたい。



2大会ぶりの出場となる名古屋Dにとって、まずはCS独特の雰囲気と日環アリーナ栃木の圧力に飲まれないことが第一関門。スコット・エサトンなどの負傷選手たちの動向にも注目が集まる。齋藤拓実へは厳しいマークが予想される中、今村佳太、中東泰斗といったウイング陣がいかにチームをけん引できるかが運命を左右するだろう。



文＝小沼克年

構成＝バスケットボールキング編集部

りそなグループ B.LEAGUE クォーターファイナル2025-26において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。通算得点数でトップを走る宇都宮ブレックスのギャビン・エドワーズは、史上初の600得点達成まであと14。同じ帰化選手である琉球ゴールデンキングスのアレックス・カークもあと15得点で節目となる400得点を迎える。また、レギュラーシーズンでB1個人通算1300本の3Pシュートを決めた千葉ジェッツの富樫勇樹は、CSでも史上初となる通算100本達成を目前に控えている。



■りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26 クォーターファイナル試合日程

・長崎ヴェルカ vs アルバルク東京（＠ハピネスアリーナ）

GAME1：5月7日（木）19時05分～

GAME2：5月8日（金）19時05分～

GAME3：5月10日（日）15時00分～

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・千葉ジェッツ vs 群馬クレインサンダーズ（＠LaLa arena TOKYO-BAY）

GAME1：5月9日（土）13時05分～

GAME2：5月10日（日）13時05分～

GAME3：5月11日（月）19時05分～

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・シーホース三河 vs 琉球ゴールデンキングス（＠ウィングアリーナ刈谷）

GAME1：5月8日（金）19時05分～

GAME2：5月9日（土）19時30分～

GAME3：5月11日（月）19時05分～

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・宇都宮ブレックス vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（＠日環アリーナ栃木）

GAME1：5月9日（土）17時05分～

GAME2：5月10日（日）17時05分～

GAME3：5月11日（月）19時05分～

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