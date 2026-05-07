「朗報すぎでしょ！」「奇跡を願うしかない」W杯メンバー発表の８日前に届いた、日本代表FWの“近況報告”にファン喜び「努力が報われてほしい」
フランス１部のモナコでプレーする日本代表FWの南野拓実が５月７日、自身のインスタグラムを更新。復帰へ向けて大きな一歩を踏み出したことを報告した。
南野は昨年12月のオセール戦に先発出場。しかし36分、相手選手との接触で負傷し、途中交代となった。顔を両手で覆いながら担架で運ばれる姿は大きな衝撃を与え、その後クラブは左膝前十字靭帯断裂を発表。長期離脱を余儀なくされていた。
現在は懸命なリハビリに励んでいる31歳のアタッカー。この日は「一歩一歩、着実に！」と題し、ピッチ上でボールを使ったトレーニング風景を複数枚投稿した。ドリブルをする姿も公開され、着実な回復ぶりをうかがわせている。
この投稿にはファンもSNS上で反応。「朗報すぎでしょ！」「激アツ！」「ボールを触れて嬉しそう」「マジで奇跡を願うしかない」「ここまでの努力が報われてほしい」といったコメントが相次いだ。
北中米ワールドカップに向けた日本代表メンバー発表は５月15日。残り８日となるなか、多くのファンが日本代表主軸の復帰、そして今後の活躍を願っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】南野がついにドリブル開始！ 満面笑顔のショットも
南野は昨年12月のオセール戦に先発出場。しかし36分、相手選手との接触で負傷し、途中交代となった。顔を両手で覆いながら担架で運ばれる姿は大きな衝撃を与え、その後クラブは左膝前十字靭帯断裂を発表。長期離脱を余儀なくされていた。
この投稿にはファンもSNS上で反応。「朗報すぎでしょ！」「激アツ！」「ボールを触れて嬉しそう」「マジで奇跡を願うしかない」「ここまでの努力が報われてほしい」といったコメントが相次いだ。
北中米ワールドカップに向けた日本代表メンバー発表は５月15日。残り８日となるなか、多くのファンが日本代表主軸の復帰、そして今後の活躍を願っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】南野がついにドリブル開始！ 満面笑顔のショットも