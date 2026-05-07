県内有数の強豪ソフトテニス部

福島県郡山市の磐越道で北越高校（新潟市中央区）男子ソフトテニス部の生徒２０人の乗ったマイクロバスがクッションドラムに衝突し、男子生徒（１７）が車外に投げ出されて死亡した事故で、同校の灰野正宏校長（６３）は６日、報道陣の取材に応じ、生徒の死を悼むとともに「亡くなったことは痛恨の極みであります」などと語った。

灰野校長によると、マイクロバスには１年生が８人、２年生と３年生が６人ずつの計２０人の男子ソフトテニス部員が乗っており、うち複数の部員が手術が必要なけがを負ったという。同部の顧問１人は荷物を運ぶため、別の車両でバスの前方を走行していた。

部員が乗っていたマイクロバスは、同校の所有ではなく、灰野校長は「運転手付きで（事業者から）借り上げたというふうに聞いている」と説明した。同校では普段、同部の遠征時にはバスの運行などを外部に委託しているという。

この日、部員らは午前５時半頃に同校を出発し、練習試合をするため、日帰りの予定で福島県富岡町へ向かっていた。

同校は副校長を現地に派遣し、被害状況の確認などにあたった。７日に全校集会を行い、近日中に保護者説明会も開く方針だ。灰野校長は「（生徒への）ケアがしっかりできる形で、わかっている範囲で事実関係を説明したい」と語った。

北越高校の男子ソフトテニス部は、昨年まで全国高校総体（インターハイ）に１２大会以上連続で出場するなど県内有数の強豪。今年１月に開かれた全日本高校選抜ソフトテニス大会北信越予選で準優勝し、３月の全国大会にも出場している。

事故で死亡した男子生徒の祖母は取材に対し、「明るくて、いい子でした」と言葉少なに語った。

一方、マイクロバスを運転していたのは胎内市の無職男性（６８）で、近所の知人女性によると、傘をつえ代わりにして歩くなど足が悪いような様子で、「そろそろ車やめないとね」と話していたという。女性は「（バスを）運転しているとは思わなかった」と驚いた様子だった。

運転手「知り合いの紹介」…バス会社社長

学校側からマイクロバス運行の依頼を受けた蒲原鉄道（五泉市）の茂野一弘社長は６日夜、報道陣の取材に「亡くなった生徒がいることには、お悔やみを申し上げる。生徒たちの一刻も早い回復をお祈りする」と述べた。

茂野社長によると、担当者が学校側から依頼を受け、バスと運転手を手配したという。同社が所有するバスではなくレンタカーで、運転手については担当者が「知り合いからの紹介で」運転を頼んだという。茂野社長は運転手について「うちの会社の人間ではない」と説明。また、会社として運行料金は受け取っていないという。