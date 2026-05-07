「私がびっくり」女性YouTuber、“人生最大レベルのご報告”にファン歓喜「すごい！！」「おめでとう」
「私がびっくり」女性YouTuber、“人生最大レベルのご報告”にファン歓喜「すごい！！」「おめでとう」
YouTuberでインフルエンサーのななこさんは5月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。地上波テレビ番組のレギュラー出演が決定したことを報告しました。
【動画】びっくりな報告とは？
「おめでとうございます！」ななこさんは「【特大ご報告】人生最大レベルのご報告です【私がびっくり】」とつづり、YouTubeの動画へのリンクとサムネイル画像を1枚載せています。動画では、地元・岐阜県への強い愛着がきっかけとなり、SNSでの発信が注目されて岐阜放送（ぎふチャン）の新番組『ギフレボ』へのレギュラー出演が決定したことを報告。番組ではアナウンサーやタレントと共に岐阜の魅力やバズるスポットを独自の視点で紹介していくとのことです。
ファンからは「ななこちゃん地上波レギュラーおめでとう！」「どんどん観光大使に近づいてるー！」「すごい！！！！岐阜代表すぎる！！！！おめでとう」「おめでとうございます！」などの声が寄せられ、多くのファンが喜びの声を上げました。
8日まで見逃し配信中同番組は毎週金曜日21時〜21時54分まで放送しています。1日放送分はTVerで見逃し配信中です。8日の0時までの配信のため、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
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