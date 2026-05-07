町田のエリキ「ワールドカップで優勝してから、その翌日に生まれたんです」

FC町田ゼルビアは5月6日、J1百年構想リーグ第15節で横浜F・マリノスに2-0で勝利した。

AFCチャンピオンズリーグエリートから過密日程を強いられている町田と、調子の上がらない横浜FMの対戦とあって前半は膠着状態。後半開始直後、フットサル仕込みの技術でその均衡を破ったのは町田のFWエリキだった。

「ゴールに行くまでの流れが非常に良くて、（徳村）楓大がおそらくファウルを受けてくれて、それですごくいい形で運んできたなかで、（昌子）源や（下田）北斗、（藤尾）翔太もいい形で運んできてくれた結果、自分がフットサルのようなトラップ、足の裏をうまく使って決められて良かったなと思います」

後半9分、MF白崎凌兵から下田、藤尾とテンポよくパスがつながる。さらには、最終ラインからオーバーラップしてきたのは昌子。右サイドを抉ってクロスを上げると、エリキが右足でトラップする。3人に囲まれてスペースがないなか、元ブラジル代表FWロマーリオを彷彿とさせる足裏で運び、右足で決めた。

「ロマーリオと言ってくださると、本当に鳥肌が立ちます。1994年のワールドカップで（ブラジル代表が）優勝（1994年7月17日）してから、私はその翌日に生まれた（1994年7月18日生まれ）んですから」

元々、幼少期にサッカーと並行してフットサルもプレーしていたというエリキ。「それが今のサッカーキャリアに、すごくプラスになっているなと思います」。まさにエリキにしか決められない、そのようなシーンが訪れたのだった。

「なので、ああいう瞬間というのは、本当にもう目を常に輝かせながら、隙なく待ち構えています。あの瞬間というのは、ロマーリオもよく使っていたフットサルのような、足の裏でしっかり運んで決められて良かったなと思います」

そんなエリキの活躍を支えているのは、家族の存在だ。「奥さんが非常にいいサポートをしてくださっています。栄養のバランスのとれた食事もしっかり作ってくれます」。疲労回復のための機材を自ら購入するなどケアに気を遣っており、「まだまだ8年以上はやりたいので」と40歳での現役も見据えている。

得点ランキングトップまで3点差の6ゴールと結果を残すが、ここまでフル出場は意外にも1試合のみ。「もちろん仲間をリスペクトした上ですけど、常にピッチに立ちたいです。少しでも長い時間、出させていただきたいなと思っています」とギラギラしている。この貪欲さが、ストライカーたる所以だろうか。（FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大 / Keita Kudo）