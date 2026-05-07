ヒルトン京都は、「スプリングアフタヌーンティー」を4月7日から6月19日まで提供している。

提供するメニューは、フルーツを使ったスイーツ9種とセイボリー4種の構成とした。スイーツは、桜香る「アマレナチェリーパウンドケーキ 桜クリーム」、メロンのみずみずしさとホワイトチョコレートを合わせた「メロンとホワイトチョコレートタルト」、はちみつとアプリコットムース、ミックスベリーシャルロット、国産マンゴーのカルパッチョなどを揃える。セイボリーにはグリーンピースとリコッタチーズのオープンサンドイッチ、和牛パストラミ・ミニバーガー、さくらスモークチキンミニタルト、スモーク鱒のリエット入りミニコーンを組み合わせる。

飲み物は京都の小川珈琲のヒルトン京都オリジナルブレンドによるコーヒー各種と、京都宇治山政小山園の煎茶やほうじ茶、Art of Teaの和紅茶やブレンドティーをフリーフローで提供する。

場所は1階のロビーラウンジ＆バー「LATTICE LOUNGE」。提供時間は正午から午後5時半までの120分制。料金は6,800円。予約は公式ウェブサイトと電話で受け付ける。

また、主要スイーツ7種を2名分詰め合わせた「アフタヌーンティーテイクアウトボックス」も販売する。料金は2名分1セット9,800円で、前日までの予約制。正午から午後9時まで受け取りできる。

いずれも税金とサービス料を含む。