ディズニープラス「スター」で配信中の人気ドラマ「一流シェフのファミリーレストラン（原題：The Bear）」より、シリーズの前日譚となるエピソード「ゲーリー（原題：Gary）」がサプライズ配信開始されている。

オリジナルシリーズ「一流シェフのファミリーレストラン」は、ニューヨークで名を馳せたシェフのカーミー（ジェレミー・アレン・ホワイト）が、故郷シカゴに戻り、兄マイキー（ジョン・バーンサル）の遺した財政難のサンドイッチ店の立て直しを図る物語。現在シーズン4まで配信中で、2026年6月にのシーズン5にてとなる。

このたび、サプライズで配信となった「ゲーリー」はマイキーと、マイキーの親友かつ現在はカーミーの同僚でもあるリッチー（エボン・モス＝バクラック）が出張の名目でインディアナ州ゲーリーへ赴く様子を回想する60分のエピソード。

本国にてシリーズを配信しているによると「見知らぬ環境に適応しようとする彼らの奮闘を描き、ユーモラスな瞬間や地方の町ならではの風土、そして出張の予測不可能な側面を浮き彫りにする。問題解決に取り組み、地元民と交流を深める中で、ゲーリーでの経験は彼らに長く続く印象を残し、二人の友情における新たな視点をもたらす」というあらすじだ。

第76回エミー賞受賞結果（コメディ・シリーズ部門）にて監督賞にシーズン2第6話「Fishes」に続き、生前のマイケルが登場する貴重な回となった物語は、モス＝バクラックとバーンサルの共同執筆によるもの。監督はオリジナルシリーズのクリストファー・ストーラーが務めている。

モス＝バクラックは本エピソードの配信をにて「リッチーとマイキーの小さな冒険を共有できることにとてもワクワクしてるよ！」「これを作ることができて、夢が叶いました」とアナウンス。バーンサルもまた自身のに撮影中と思しきモス＝バクラックとのツーショットを投稿。「これ、最高。約束するよ。こんな誇らしいことはないね」とコメントしている。

現在、モス＝バクラックとバーンサルはブロードウェイの舞台版『狼たちの午後』にて共演中。元々、「一流シェフのファミリーレストラン」にバーンサルがマイキー役としてするようになったのは、旧友のモス＝バクラックが、「君に演じてほしい特別な役があるんだ」と連絡したことがきっかけ。バーンサルにとっては突如決まった出演だったが、初登場シーンで見せたマイキーの存在感は圧倒的だった。「ゲーリー」でもリッチーとマイケルの阿吽の呼吸や悪ノリ、親密ゆえに度を越してしまう様が愉快に、そしてほろ苦く浮かび上がる。

バーンサルは「デアデビル」シリーズのパニッシャー役、モス＝バクラックは映画『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』で、ザ・シング／ベン・グリム役とマーベル俳優としてもおなじみだ。バーンサルは『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』に、モス＝バクラックは『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にとそれぞれ続投が決まっているが、2人がマーベル映画で会する可能性もあるだろうか？公私ともに良好なブラザーフッドを築く2人のさらなるタッグも楽しみに待ちたい。

「一流シェフのファミリーレストラン」の前日譚エピソード「ゲーリー」はディズニープラスで配信中。

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