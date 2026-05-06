セブンス・ベガ、Movie Project “7thStudio #2”にてスタジオライブ映像3曲公開
セブンス・ベガが5月7日19時より、Studio Session Movie Project第2弾 “7thStudio #2”にてスタジオライブ映像をYouTubeプレミア公開することが決定した。
“7thStudio”は、高音質なスタジオライブ映像を通じて、バンドの演奏力と楽曲の魅力をストレートに伝える企画だ。その第1弾として先ごろ3本のスタジオライブ映像が公開されており、3月7日に音源化／配信リリースされた。
その第2弾となる“7thStudio #2”では、5月7日、17日、27日といった“7のつく日”の3日間、各日19時よりスタジオライブ映像を1曲ずつ公開する予定だ。明日5月7日19時に公開される楽曲は、セブンス・ベガのニュースレター会員のファン投票1位となったナンバー。投票は事前に行われたもので、どの曲が1位を獲得したのかはプレミア公開時に明らかになる。なお、プレミア公開後の20時より毎月恒例のセブンスの日(毎月7日)のYouTube生配信も予定している。
■Studio Session Movie Project “7thStudio #2”公開スケジュール
5月07日(木)19:00〜 M1：ファン人気投票1位楽曲
5月17日(日)19:00〜 M2：???
5月27日(水)19:00〜 M3：???
【Video Credit】
Director / Editor / Colorist : Tatsuya Kawasaki
Technical Director : Shingo Tanaka (SARAVA)
Cam : Kazushige Sunahara (Sunnyside) / Shunsuke Hamada / Yuuki Nahira / Yuuna Mogami
Lighting Director : Seigo Hirao (SHUHEI Inc.)
Lighting Assistant : Wataru Ehara
Production : SARAVA
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7月24日(金) 大阪・梅田Shangri-La
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8月07日(金) 東京・渋谷 CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
▼チケット
￥4,400(税込)+D代 ※スタンディング
※全公演SOLD OUT
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