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IT系OL YouTuberのネコさやが「【2026年】過去最高額！GMOとくとくBB光が最大17.2万円キャッシュバック/とくとくBBでんき・ガスセット割で月額料金最安!最大23.5万還元/最大6ヶ月間0円など最新キャンペーン徹底解説」を公開した。動画では、安くて速い光回線として知られる「GMOとくとくBB光」の最新キャンペーンについて、過去最高額となったキャッシュバックの詳細や、見落としやすい注意点を徹底解説している。



ネコさやは、今回のキャンペーンの目玉として最大17.2万円のキャッシュバックを挙げる。限定リンクからの申し込み時に優待コード「NEKO」と入力するだけで、全員対象のキャッシュバックに加え、他社からの乗り換え時の違約金負担や、オプション追加による還元が受けられるという。さらに10ギガ限定特典を含めると、最大で約23.5万円相当の還元が受けられると説明する。



また、今回初の試みとして「とくとくBBでんき・ガス」とのセット割がスタートした点にも着目。もともと業界トップクラスに安い月額料金が、セット利用で最大330円割引となり、業界最安クラスになると強調した。さらに、工事費実質0円、月額料金最大6ヵ月間0円、高性能Wi-Fiルーターの無料レンタルなど、計4つの豪華特典が併用可能であることを詳しく解説している。



一方で、ネコさやは「知らずに申し込みをすると損をする可能性もある」と警鐘を鳴らす。キャッシュバックの受け取り手続きが11ヵ月目になる点や、他社の違約金明細の提出期限、オプションの無料期間内に解約するタイミングなど、確実にお得な還元を受けるための注意点や条件を一つひとつ丁寧に紐解いた。



物価高が続く中、固定費の大幅な見直しに繋がる本キャンペーン。特典の魅力だけでなく、申請忘れや条件の見落としといったリスクにも触れたプロならではの視点は、これから光回線の乗り換えを検討するユーザーにとって必見のガイドと言えるだろう。