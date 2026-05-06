歌手で女優の沢田亜矢子が1日、自身のインスタグラムでリフォーム中の様子を公開し、反響を呼んでいる。



【写真】なんてことでしょう 洗練された空間に 玄関先の緑も美しい

「最終仕上，突入 更に新しい部屋に合わない物，断捨離 それー！ 最終コーナー直線コース，鞭が入ります！」と最終段階に入っていることを明かした沢田。投稿した写真は壁掛けテレビをつける作業風景や大きな姿見が置かれた玄関先で自撮りする姿、白で統一された室内のショットなど。物が置かれていない部屋でイスに腰掛けたショットもアップした。



沢田はリフォームがスタートしたことを4月6日にインスタグラムで報告。「家具を移動して，解体作業 新築時，珍しく素晴らしい木材で床の間を作っていただいたのですが、 隣りの納戸，押し入れを壊して，一つの広い洋間に^_^ おじいちゃんおばあちゃんの部屋だった一階が，次世代の為の広い空間に 楽しみです」と大幅に生まれ変わるプランをつづっていた。



4月28日にはアートが飾られた部屋の様子も披露。「大変身～ 今日はクロス張り最終日！ 1日，お家におりました。」と記し、「なんと和室と，玄関ホール、納戸が一つのホール、洋間に」と「大改造!!劇的ビフォーアフター 」を思わせるフレーズで説明。「3週間で変わった～ やはり，時間は流れて全てを変えてくれるのだわ、、、 なんか，感慨深いです^_^」と続け、さらなる変身も予告していた。



壁に穴をあけて、床をはがしての大がかりな工事が着々と進行。ついに別の家になった感すらある光景に、ファンも「すごーい 素敵」「スッキリした感じになりましたね」と驚きの声。また、ステージやテレビとは違う日常の姿に、「普段着の亜矢子さんもまた素敵ですね」といったコメントも届いていた。



沢田は1949年生まれ、北海道出身。国立音楽大声楽科を卒業し、73年に「アザミの花」で歌手デビュー。日本テレビ系「ルックルックこんにちは」の司会を務めたほか、女優としても活躍。2024年に開催した「芸能50周年 感謝の夕べ」では娘で歌手の澤田かおりと共演している。



（よろず～ニュース編集部）