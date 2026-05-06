『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが5月6日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】風の強い季節「風が吹くと飛んでいってしまうので、網に入れたり、箱や袋にペットボトルを入れてくれると助かります」 【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは「4月から5月の半ばまでメイストームと呼ばれる強風がよく吹くそうです。」と投稿。









集積場に裸のまま出されたペットボトルや空き缶の画像を添えて「風が吹くと飛んでいってしまうので、網に入れたり、箱や袋にペットボトルを入れてくれると助かります。」と呼びかけました。









そして「回収に行った時には、道路に散らばっていたりすることが多いです。」と、清掃現場の実情を紹介しました。









滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。

※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】